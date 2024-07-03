簽教育合作MOU 馬紹爾部長：台馬邦誼堅實

．台鐵229次（EMU3000型自強號）6月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。台鐵公司董事長杜微表示，已提出4項改善措施，另外包含董事長共8人將遭行政懲處。 針對監視器在事故前19分鐘前監視器拍到卻無人通報部分，杜微解釋，花蓮工務段值班配置，值班規定為24小時派員監看；6月21日那天，值班監控的羅姓值班人員曾在下午4時25分至27分期間，離開值班室去上廁所，但下午4時49分事發當時有在值班室，但該員坦承沒有注意到拍到土石流的監視螢幕。

2024-07-03 18:33