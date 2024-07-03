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簽教育合作MOU 馬紹爾部長：台馬邦誼堅實

中央社／ 台北3日電
外交部長林佳龍與馬紹爾群島共和國教育部長貝將代表兩國簽署「台馬教育合作瞭解備忘錄」並合影。圖／外交部提供
外交部長林佳龍與馬紹爾群島共和國教育部長貝將代表兩國簽署「台馬教育合作瞭解備忘錄」並合影。圖／外交部提供

太平洋友邦馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將（Joe Bejang）率團訪台，今天拜會外交部林佳龍，並簽署「台馬教育合作瞭解備忘錄」。貝將表示，台馬建交26年來關係堅實緊密，將持續深化雙邊多元合作。

外交部發布新聞稿指出，外交部長林佳龍會晤馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將訪團一行，並簽署「台馬教育合作瞭解備忘錄」，將擴大教育、體育及人員訓練等交流，並強化雙邊人員互訪、能力建構、教師培訓、南島文化研究及志工派遣等合作。

林佳龍致詞時祝賀馬紹爾，近期成功舉辦密克羅尼西亞運動會，並感謝貝將長期堅定支持台灣，特別是貝將擔任馬紹爾衛生部長及司法部長任內，多次為台灣在國際場域發聲，政府及人民均銘感於心。

林佳龍也說，台灣珍視台馬邦誼，將持續與馬紹爾政府攜手推動教育及各領域的合作。

貝將特別感謝台灣協助馬紹爾舉辦今年密克羅尼西亞運動會，及多年來持續透過獎學金及人員訓練機制協助培育馬國本土人才。

貝將表示，台馬共享民主自由價值，建交26年來關係堅實緊密，未來將在既有良好基礎上，持續深化雙邊多元合作。

外交部表示，外交部政務次長田中光設宴款待貝將，貝將感謝外交部熱情接待，並再次祝願台馬兩國篤實邦誼歷久彌新。貝將另拜會教育部，在台期間也將參訪台馬教育及醫療合作計畫成果。

外交部 林佳龍 馬紹爾群島

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