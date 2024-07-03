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3800名弱勢女孩連生存都困難 世界展望會推圓夢計畫

中央社／ 台北3日電

貧富差距對兒少發展影響大，台灣世界展望會估計，服務兒少中有3800名女孩連基本生存都難、不敢有夢想，展望會推圓夢計畫，盼透過各行業優秀女性帶領、增加女孩競爭力。

女孩米米出身原鄉、父親早逝，母親沒有穩定工作，米米一直喜歡攝影，也希望為故鄉拍攝紀錄片，傳遞家鄉文化，但相關的技術都只能多靠自學，而器材和剪輯軟體也需要經費與專業技術支持。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，國內近3800名弱勢女孩先求生存、不敢擁有夢想，因此將開啟「女孩圓夢計畫」，透過強大學姐群帶女孩夢想起飛。

台灣世界展望會表示，貧富差距對於兒少教育、才藝培育及發展的機會影響很大，而服務的女孩普遍對自我期許高、升學意願也高，卻反而少有相對應的資源支持。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，在展望會幫助的兒少中，約有3800名女孩的家庭連孩子基本生存、教育、醫療開銷都難以負擔，也有1萬475名國中以上女孩有職涯預備資源需求，但卻有高達8成、近8000名女孩需要學費、生活費的補助以進一步探索及預備職涯，還有38.1%女孩需要生涯或職涯規畫諮詢、22%需要求職相關的知能指導。

李紹齡指出，「女孩圓夢計畫」是讓女孩選擇與自己志趣或專長相同的職場學姐，由學姐帶著女孩，進行各種職場體驗或知識傳承分享，這翻轉了過往資助的方式，而是把選擇權交給女孩，希望透過學姐的影響，共同關懷這些有夢想卻苦於現實的女孩，讓她們在追求夢想的道路上裝備更多能量。

台灣世界展望會表示，「女孩圓夢計畫」是幫助有夢想、有潛力的弱勢女孩實現夢想的一塊拼圖，誠摯邀請社會各界共同參與，成為這些女孩們的後盾，讓她們在追夢的道路上無所畏懼，勇往直前。

世界展望會 夢想 職涯

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