學生輔導法排審 人本籲逐案調查兒少自傷事件

立法院教育及文化委員會4日將排審「學生輔導法」，人本教育基金會今天表示，單純增加員額並不能改善問題，呼籲逐案調查兒少自殺及嚴重自傷事件，探究結構性的不利因素。

中國國民黨立院黨團1日舉辦記者會，關注學生輔導法修法進度。教育部表示，補足專輔教師人力不會減緩，國小部分更預計提前4年達標。行政院則表示，修法涉及教師、輔導教師、輔導人員的職責和分工，攸關師生權益，會盡速處理。

立法院教文會4日排審「學生輔導法」，將繼續審議立院各黨團提出的版本。人本基金會今天發布新聞稿指出，學生自殺、自傷增加，是整體環境影響下的結果，單純增加輔導員額不能改善問題，更何況許多學校的員額懸缺已久。

人本指出，目前政府缺乏定期的系統性調查，找出學生身心健康不利的環境因素，而教學現場人員往往也只能自行摸索、累積經驗。建議應對兒少自殺及嚴重自傷事件逐案回顧調查，探究結構性因素，並逐年公開研究報告。

另外，學生事務處與輔導處未能協調也是一大問題，常常輔導教師好不容易讓學生情緒穩定，但學務處因偏見或採取高壓手段，造成前功盡棄。人本呼籲立法建立督導和專業領導制度，要求輔導主任、組長等須具備專業經驗及資格，並避免輔導教師負擔其他業務。

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