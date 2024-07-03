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國人赴以色列旅遊 8/1起需辦電子簽證

中央社／ 台北3日電

以色列新版電子簽證計劃（ETA-IL）8月1日上路，持台灣護照入境以色列需先線上辦理電子簽證，可短期停留90天，即日起到7月31日試用期間免收申請費，電子簽證自核發日起兩年內有效。

自2011年8月起，持台灣護照赴以色列享有90天免簽待遇，2013年起則是持藍色入境卡蓋章入境。以色列駐台辦事處發布新聞稿指出，新版電子簽證計劃（ETA-IL），自今年8月1日起，符合至以色列免簽國家的旅客，需辦理電子簽證才能前往以色列。

以色列駐台辦事處表示，電子簽證適用於短期停留90天以內的旅客，申請者填寫完成線上表格後，數日內將收到電子郵件核准。

以色列駐台辦事處說，電子簽證自核發日起兩年內有效，申請費用為新謝克爾25元（約新台幣216.84元），7月1日至7月31日試用期間，免收申請費用。

以色列 簽證

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