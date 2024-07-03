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中正紀念堂撤儀隊？文化部：未定案 但會盡速拍板

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對中正紀念堂儀隊問題，文化部長李遠表示尚未定案。圖／截自網路
針對中正紀念堂儀隊問題，文化部長李遠表示尚未定案。圖／截自網路

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「中正紀念堂的儀隊撤出堂內方案尚未確定，會儘速討論與拍板！」文化部長李遠3日在立法院備詢，被綠委林宜瑾問到中正紀念堂儀隊問題時表示，文化部與國防部有多次會議討論，但要等行政院轉型正義會報拍板，他也希望儘快決定相關議題。

儀隊確定離開堂內

立法院教育及文化委員會3日邀請李遠列席就「《文化資產保存法》施行40年有餘，修復體系翻新升級」進行專題報告，並備質詢。林宜瑾詢問說，關於中正紀念堂儀隊問題，文化部是否會讓儀隊離開堂內？之後是否會改到自由廣場？是否還有其他提案？李遠表示，確定會離開中正紀念堂內。

最終路線還沒確定

「但最終路線還沒確定！」李遠表示，方案不容易決定，且要經過行政院轉型正義會報拍板，但文化部的方向相當清楚，1年前制訂的中正紀念堂轉型小組也有設立儀隊撤離的目標，包括去除威權與個人崇拜，原本預計的時間點是10月，他會爭取加速。

林宜瑾質疑，轉型正義小組內部有人透露已經定案，會移到自由廣場，且勤務將比照忠烈祠，但李遠回應說，連自己都不知道最終路線，林宜瑾知道的應該是其中一個方案，但最終方案需兼顧觀光客與民眾的權益。他也直言，如果此案一直說卻沒有做，也會引發外界不滿，會儘快處理。

國民黨立委柯志恩則表示，要將三軍儀隊移出去到廣場操槍，過去有發生昏倒紀錄，連氣候問題都要考慮。她也質疑李遠之前對中正紀念堂轉型的說法，包括民眾休閒比較重要、三軍儀隊不該在政權更迭中轉來轉去的態度有所轉變。李遠則回應說，態度沒有改變，只是會用設計競賽、更改週邊休閒設計等方式讓中正紀念堂轉型。

轉型需避免衝突

李遠還表示，中正紀念堂的問題需要顧慮不同族群的不同看法，「站在政府的角度，要盡力做到不要衝突，不要撕裂」。他說，世界各國在處理轉型正義，移除象徵威權銅像問題，都必須慎重，「處理過去的歷史不能逃避，我們希望讓仇恨過去，面對歷史」。【更多精采內容，詳見

中正紀念堂 李遠 轉型正義

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