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沒超速卻被拍？聯結車駕駛陳情 籲交部正視紀錄器「大餅」證據力

中央社／ 台北3日電
民進黨立委蔡易餘（右2）與黃捷（右）、王美惠（左2）、陳冠廷（左）3日在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅 只保受罰 不保申訴」記者會，要求相關單位檢討改進，以確保職業駕駛的工作權。（中央社）
民進黨立委蔡易餘（右2）與黃捷（右）、王美惠（左2）、陳冠廷（左）3日在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅 只保受罰 不保申訴」記者會，要求相關單位檢討改進，以確保職業駕駛的工作權。（中央社）

民進黨立委蔡易餘今天說，接獲多位大型聯結車職業駕駛陳情，他們行駛國道時，遭測速照相機拍照顯示超速，但車上俗稱「大餅」的行車記錄器卻未顯示超速，呼籲交通部要正視依法申裝的「大餅」證據力。

民進黨立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷、黃捷今天在立法院召開「駕駛依法加裝大餅，只保受罰、不保申訴」記者會，說明陳情駕駛遇到的申訴問題，包括不採認大餅的證據力。

蔡易餘說明，近期接獲多位職業駕駛陳情指出，去年10月至12月底間，駕駛大型聯結車行經國道一號南下68K處時，遭測速照相機拍照顯示超速，但車上依法加裝的大餅，均顯示在速限內，且根據GPS定位輔證，均顯示沒有超速。

蔡易餘指出，陳情駕駛也提到，他們很多是在晚上發車工作，交通部要他們白天去行政訴訟，這都是折磨，呼籲監理單位應該建立合理的交通違規申訴程序，讓證據充足的駕駛有得到合理裁量的機會，而非將責任全都推給法院。

王美惠說，監理機關不應該主觀認為，駕駛竄改大餅日期而不採信，他們也有保留GPS定位自清。

受邀出席記者會的交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯回應，因兩邊證據資料都足以認定，才建議由法院裁決。

交通部 王美惠 蔡易餘

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