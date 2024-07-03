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漁業署：澎湖漁船遭對岸扣押水域 屬傳統作業區

中央社／ 台北3日電
澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押。圖／聯合報資料照片
澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押。圖／聯合報資料照片

澎湖漁船遭中國扣押的水域引發關注，漁業署署長張致盛今天表示，去年、今年6月及事件發生時，確實都是漁民傳統作業區，但會提醒漁民，發生中國扣押人船事件，是否避開作業。

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押。海巡署今天表示，事發地點確實在中方水域內、台灣限制水域外，後續會透過陸委會循兩岸管道溝通。農業部漁業署發布資訊說明，事發海域是漁民傳統作業區域，以往雙方漁民共同作業，希望中國能尊重台灣漁民的作業權益。

為此，事發水域的說明引起關注，張致盛接受中央社記者電話訪問時重申，尊重海巡署執法的說明，就漁業作業實務來說，確實一直都是漁民傳統作業區。目前掌握的資訊顯示，10年內沒有發生過。

他並說，不僅事發漁船的船東稱幾十年來就在那裡抓小管，昨天發生此事件時，周邊還有其他漁船也在作業中，以及去年、今年6月都有漁船在那裡作業；漁業署也會提醒漁民已發生這次事件，作業時是否避開相關水域。

海巡署 漁業署 漁民

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