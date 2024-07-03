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傳台人遭拒入境 駐菲代表處提醒應事先辦妥簽證

中央社／ 新加坡3日專電

近期有台灣民眾抵菲律賓時遭拒絕入境、護照遺失等事件，駐菲代表處今天表示，提醒民眾應事先辦妥來菲簽證，備妥與入境目的相符相關文件，若有需求可與代表處聯繫。

駐菲律賓代表處今天在官網上表示，近期接獲多起台灣民眾搭機抵菲時遭拒絕入境、護照遺失、財物失竊及搶劫等案例。代表處提醒，15歲以上台灣民眾入境菲國，須在馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）官網線上申獲「電子旅遊憑證」（Electronic TravelAuthorization），並於列印後持憑證入境菲國，停留期限為30天。

若預計在菲停留超過30天或未滿15歲者則須申請短期停留簽證（9A），停留期間最多為59天。

駐菲代表處指出，菲國移民局官員對外國旅客實施入境證照查驗時會進行簡短詢問，旅客若無符合入境目的簽證、無法正確陳述入境目的、未具備來回機票、未有可支付停留菲國期間的財力證明、護照內簽證頁破損、護照汙損等，均可能遭拒入境。

代表處提醒民眾來菲旅遊、就學及工作，除應事先申獲合適的簽證外，應備妥與入境目的相符相關證明文件，以供查驗。

此外，駐菲代表處表示，民眾若遺失護照或遭竊，可向當地警察局報案並取得報案證明單後，於上班時間攜帶2張相片及個人身分證明文件至代表處領務大廳8號櫃檯申請入國證明書，並持入國證明書及相關文件，如護照與簽證影本、登機證或電子機票及警察局報案證明等文件，赴菲國移民局總局申請補蓋入境及相關章戳。

駐菲代表處表示，民眾在菲旅遊時注意自身及財物安全，並與家人每天保持聯絡。若遇緊急危難需協助時，可撥打緊急聯絡電話: +63-917-819-4597（使用台灣手機號碼撥打）/ 0917-819-4597（使用國際漫遊或菲國手機號碼撥打）。

移民 簽證 護照

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