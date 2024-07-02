快訊

傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

日本參議員訪高雄保安堂 向安倍銅像獻花致意

中央社／ 高雄2日電
日本參議院農林水產委員長瀧波宏文2日率「日本參議院TY會台灣訪問團」訪台，下午前往高雄保安堂，向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花鞠躬致意。中央社
日本參議院農林水產委員長瀧波宏文2日率「日本參議院TY會台灣訪問團」訪台，下午前往高雄保安堂，向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花鞠躬致意。中央社

日本參議院農林水產委員長、參議員瀧波宏文今天率參議院TY會台灣訪問團訪台，下午赴高雄保安堂日本已故前首相安倍晉三銅像處悼念。瀧波宏文說，期許台日友情能持續延續下去。

日本參議院TY會台灣訪問團2日至5日訪台，由瀧波宏文擔任團長，團員包括參議員吉川有美、清水真人等人，下午到高雄拜會市長陳其邁，隨後到高雄紅毛港保安堂的安倍晉三銅像處獻花悼念，保安堂也準備辦桌宴請一行人。

瀧波宏文在保安堂致詞表示，YT會是日本參議院的友台組織，認同安倍晉三的「台灣有事、日本有事」的信念在從事活動。這次訪台，來到象徵台日友好的高雄保安堂，別具意義，也期許台、日友情能持續延續下去。

為了迎接瀧波宏文一行人，保安堂也在晚間準備辦桌菜，要讓瀧波宏文等人體驗台灣辦桌文化的魅力。紅毛港保安堂主委張吉雄說，這次辦桌準備12道菜，都是台灣道地的辦桌菜色，另外還備有南台灣的水果及卡拉OK設備要迎接貴賓。

張吉雄也向瀧波宏文等人介紹廟史，包括為何保安堂會祭拜日本海軍軍艦官兵及設立安倍晉三銅像，並說明與安倍晉三間的淵源等。張吉雄也提到，如果日方未來要成立安倍紀念館，廟方將無條件捐贈一尊安倍晉三銅像給日方。

根據外交部說明，瀧波宏文等人在台期間，除了拜會陳其邁及到高雄保安堂的安倍晉三銅像處悼念，還將拜會立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍，及赴五指山的前總統李登輝墓前參拜。

安倍晉三 陳其邁

延伸閱讀

日本評估建自動物流通道 東京大阪間運送貨物

田中千繪寄台灣芒果至日本 周春米：屏東水果最早上市

影／海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

北富銀在東京設日本分行 基於「三大因素」

相關新聞

蘇花公路崇德段土石3度坍滑 搶通時程再延後至3日下午

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨（1）日晚間發生土石泥流道路阻斷，今（2）日搶修過程上方土石泥流再度坍滑，2度延後搶通時程。而截至今天下午5點，公路局預估可在明天（3）日下午2點30分搶通。公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍指出，今天工人在下面清坍，上方泥流仍一直往下滑動，搶修過程險象環生，該路段地質因地震已明顯鬆動，將縮短雨量監測時間。...

今年已超徵稅收1479億 卓揆：先補差短、再補債務

行政院長卓榮泰今（2）日赴立法院備詢。國民黨立委謝衣鳯說今年至5月底已超徵稅收1479億，超徵稅收如何用；卓揆回，應該先...

立法院攻防緊張 韓國瑜訪故宮南院自嘲：心靈三溫暖

朝野政黨不同調，拉鋸力量大，立法院長韓國瑜身心俱疲，今天到故宮南院轉換心情，參加親子藝術月開幕活動、欣賞國寶翠玉白菜，韓...

新冠疫情再起護師流失雪上加霜 立委籲加速發白班津貼

新冠疫情後，護理人力嚴重流失，造成醫院關閉病床，急診擁塞，衛福部發放護理師夜班津貼，期待留住人力，但白班津貼卻遲遲沒有發...

國會調查權上路 黃國昌：鎖定國發基金、鏡電視弊案

國會改革法案6月27日生效，在野黨擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團希望調查國發基金、鏡電視等案，至於是透過委員會還是院會，「我們保持開放態度」，同時也會邀請賴清德總統到立法院進行國情報告。 民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌表示，有關國會聽證調查制度的適用對象，民眾黨團希望聚焦在國發基金、鏡電視等弊案，主要是在過去幾年期間，國發基金已經淪為所謂的紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，為了配合產業發展條例的修正，民眾黨團認為有必要進行聽證制度。

圖輯／東湧燈塔照耀120年 多代守塔人齊聚回憶當年往事

位於馬祖東引的東引島燈塔興建於1904年，並於該年7月1日首度點燈，今天正好是第120周年，交通部航港局、觀光署、連江縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。