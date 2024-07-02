日本參議員訪高雄保安堂 向安倍銅像獻花致意
日本參議院農林水產委員長、參議員瀧波宏文今天率參議院TY會台灣訪問團訪台，下午赴高雄保安堂日本已故前首相安倍晉三銅像處悼念。瀧波宏文說，期許台日友情能持續延續下去。
日本參議院TY會台灣訪問團2日至5日訪台，由瀧波宏文擔任團長，團員包括參議員吉川有美、清水真人等人，下午到高雄拜會市長陳其邁，隨後到高雄紅毛港保安堂的安倍晉三銅像處獻花悼念，保安堂也準備辦桌宴請一行人。
瀧波宏文在保安堂致詞表示，YT會是日本參議院的友台組織，認同安倍晉三的「台灣有事、日本有事」的信念在從事活動。這次訪台，來到象徵台日友好的高雄保安堂，別具意義，也期許台、日友情能持續延續下去。
為了迎接瀧波宏文一行人，保安堂也在晚間準備辦桌菜，要讓瀧波宏文等人體驗台灣辦桌文化的魅力。紅毛港保安堂主委張吉雄說，這次辦桌準備12道菜，都是台灣道地的辦桌菜色，另外還備有南台灣的水果及卡拉OK設備要迎接貴賓。
張吉雄也向瀧波宏文等人介紹廟史，包括為何保安堂會祭拜日本海軍軍艦官兵及設立安倍晉三銅像，並說明與安倍晉三間的淵源等。張吉雄也提到，如果日方未來要成立安倍紀念館，廟方將無條件捐贈一尊安倍晉三銅像給日方。
根據外交部說明，瀧波宏文等人在台期間，除了拜會陳其邁及到高雄保安堂的安倍晉三銅像處悼念，還將拜會立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍，及赴五指山的前總統李登輝墓前參拜。
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