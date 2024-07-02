陳文成事件43周年晚會 台大學生會：轉型正義不能停止

今年是旅美學人陳文成去世43周年，今晚舉行紀念晚會，台大學生會、台大研協呼籲轉型正義不能停止、也不該暫緩，政治檔案應盡快解密開放，以利探詢真相。

台灣大學學生會、台灣大學研究生協會、陳文成博士紀念基金會今天在陳文成事件紀念廣場舉辦「陳文成事件43周年紀念晚會」，與會者在晚會開場為陳文成和其他堅決抵抗國家暴力的勇者默哀1分鐘。

陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸表示，今年是陳文成逝世43周年，如今的紀念廣場是經過許多師生10年努力才爭取來的；她也希望年輕人要好好了解台灣歷史，知道過去的威權統治，台灣的未來就在年輕人手中。

民進黨副秘書長楊懿珊提到，在陳文成等許多前輩庇蔭下，台灣才能有今天的民主道路，大家除了珍惜，更應牢記這些歷史；她也感謝陳文成留下的精神，帶給台灣豐富的民主養分。

陳文成博士紀念基金會董事、台大歷史系教授周婉窈表示，陳文成事件30周年時，台大研究生協會開始舉辦紀念晚會至今，而基金會多年奮鬥加上台大師生接力，才讓陳文成廣場於3年前在台大設立；她也提醒大家要有危機感，「不管是我們存在的台灣或是台語」。

來自香港的台大社會系學生丁上齊指出，作為反抗極權的香港人，陳文成的故事更能引起香港人的共鳴，台灣民主奮鬥的歷史，也成為香港人抗爭的原因；如果不去推動轉型正義，很難將歷史真相還給這些為自由、民主的奮鬥者，不論是香港或台灣，都應該繼續努力，讓每位堅決抵抗國家暴力的人都可以被紀念。

台大濁水溪社社長馮靖琇分享，自己從高中開始接觸轉型正義，許多前輩前仆後繼，為追求更美好的台灣而付出；一個關心民主、在乎人權的社會，應該更重視威權傷痕的修復、更公開民主的去寫歷史；作為享受民主果實的後輩，除了感謝，也應該盡一份責任，努力加快轉型正義的進程。

台大學生會和台大研究生協會也說，陳文成案的真相未明，對陳文成博士的紀念不會停歇，同時呼籲轉型正義不能停止、也不該暫緩，政治檔案應盡快解密開放，以利探詢真相，並積極去除威權象徵，讓台灣的民主路更深化。