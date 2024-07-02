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國土署：中央興辦社宅超越地方 每年新建1.5萬戶

中央社／ 台北2日電

國土署今天表示，直接興辦社宅12萬戶今年底將達標，截至6月已達10萬3838戶，且中央興辦成果持續超越地方，未來在「百萬租屋家庭支持計畫」政策目標下，將以每年新建1.5萬戶穩定成長。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，今年底直接興辦社宅12萬戶即將達標，截至6月30日止，全國直接興建社宅戶數，達10萬3838戶，中央已興辦5萬5168戶、占53.1%，地方興辦4萬8670戶、占46.9%，分布在全國22縣市。

國土署指出，今年上半年全國興辦累計達為9795戶，中央興辦5582戶、地方是4213戶，中央興辦成果持續超越地方。未來在「百萬租屋家庭支持計畫」政策目標下，將以每年新增1.5萬戶穩定成長，社宅規劃將透過生活圈概念均衡布設，更貼近民眾生活所需。

國土署提到，將擴大盤點各部會國公有土地，運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地等合作興建社宅，以多元方式取得社宅用地；另將以「小造鎮」概念讓新開發地區發展成多元機能、全齡服務的社宅園區，納入日常消費、托老、托幼、高齡照護與社福支持服務網絡體系。

國土署說明，此外還能提供休憩綠地、公共空間及設施等需求，以建置友善全齡共享社宅，並提供專業社區優質管理服務，讓入住者能夠在居住政策支持下，安心養育子女及養老。

另外，國土署強調，高雄市「梧州好室」社宅已公告開放申請，旁邊就有公園，且鄰近三多及三合市場、光華觀光夜市、百貨等商圈，離高雄市政府四維行政中心步行僅需10餘分；未來步行約9分鐘可抵達黃線Y13預定站，是小家庭及新婚族的居住新選擇。

國土署表示，政府要做的不只是讓更多人住得起房子，更要提供不同年齡族群的居住照顧，發揮社會融合、淨零永續、資源共享等社會價值。邁向下一個8年百萬戶的新目標，社宅興建將結合創新技術與淨零趨勢，社宅設施與服務將融入民眾生活日常。

國土署 社宅 高雄市

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