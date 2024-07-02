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農民職災傷病給付9月起擬調升 34萬人受惠

中央社／ 台北2日電

農業部今天表示，擬提高農民職災傷病（無法工作）給付，前2個月每天可多領新台幣204元，調整後為680元；第2階段從第3個月起調為476元，近34萬人受惠，盼9月上路。

農業部農民輔導司副司長陳怡任接受中央社記者電話訪問時指出，已經向行政院報告，在收支平衡下修正「農民職業災害保險試辦辦法」，明天邀請各單位召開會議討論，原則上規劃調升其中的傷病給付，讓傷病程度不等的農民，都可受到更好的社會保險照顧。

他說明，因為職災而不能工作時可申請傷病給付，分成2階段給付，現行是第1年為日領476元，來自投保金額2萬400元的7成，再除以30天，新制將調升為前2個月的給付成數變成100%，日領可提升為680元、增加204元。

醫師診斷無法工作較久的農民，傷病給付可能領比較久。他說，目前的傷病給付是第2年起，以月投保金額2萬400元的50%，再除以30天，每天可領340元，新制則規劃從第3個月起，將給付成數調升為70%，可日領476元、第2個年度每天增加136元。

陳怡任並說，從農民職災保險於2018年11月1日試辦迄今，累計有2萬521件給付案件、核付4.2億元；其中傷病給付與就醫津貼（這兩者會同時發生）累計2萬39件，占98%最多；經核算不影響收支下，做此調升規劃。

關於農民發生職災的傷病給付類型，他說明，以跌倒受傷最多，其次是機械割傷。輔導司指出，雖然平均請領天數為40天，不過實際上申請給付案件從10餘天到2年都有，例如骨折嚴重需要2年才能恢復，而這2階段的傷病給付都予以調升，可嘉惠傷病程度不等的農民，預計受惠農民約近34萬人。

陳怡任補充，農民職災給付共計4種，包含傷病給付（無法工作）、就醫津貼（補助掛號費及住院每天給付900元）、身心障礙給付（身體無法恢復），以及喪葬津貼。

輔導司統計，截至2024年5月底投保人數33萬9722人，傷病給付最多可請領2年。

被保險人負擔保險費為23元，實付15元；差額8元由立法院附帶決議，由政府補助3年，至115年2月10日。

保險 職災 農民

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