立法院攻防緊張 韓國瑜訪故宮南院自嘲：心靈三溫暖

朝野政黨不同調，拉鋸力量大，立法院長韓國瑜身心俱疲，今天到故宮南院轉換心情，參加親子藝術月開幕活動、欣賞國寶翠玉白菜，韓國瑜自嘲「來個心靈上的三溫暖」，不要每天在立法院政治張力太大，也邀大家一起到故宮南院參觀暑假限定水舞。

韓國瑜今早在故宮南院和小朋友一起欣賞魔術師表演，還披上紅色披風化身小勇士，隨後韓國瑜到3樓展廳參觀翠玉白菜、龍藏經等國寶，還體驗觸摸3D列印的翠玉白菜模型；故宮副院長黃永泰、余佩瑾、西拉雅國家風景管理處徐振能、縣府文觀局副局長宗金蘋都到場。

韓國瑜說，今天非常高興受邀參加故宮南院親子藝術節活動，立法院最近攻防拉鋸非常緊張，幕僚建議到故宮南院參加活動，與藝術人文和小朋友接近，「來個心靈上的三溫暖」，不要在立法院每天政治張力太大。

韓國瑜說，他就住在隔壁的雲林縣，在雲嘉南這個偏鄉地區，相較台北資源較不足，故宮南院在嘉義舉辦藝術月活動，代表對中南部一樣關心；小朋友學習較被動、很難主動，妻子李佳芬辦教育也面臨相同問題，將英文融入為舞台劇，引起很大迴響。

韓國瑜舉例，英語舞台劇結合金庸小說角色，包括令狐沖、獨孤九劍、周芷若、張無忌，也改編小說紅樓夢劇情，讓大家飾演林黛玉、賈寶玉、劉姥姥，在學習、遊戲及合作中產生樂趣，潛移默化種下種子，從被動學習轉為主動學習。