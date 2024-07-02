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7/20奧運主題音樂會 新卡司有沈文程、徐展元

中央社／ 台北2日電

6名台灣拳擊手將出征2024巴黎奧運，2024總統府音樂會宣傳影片今天上線，以拳擊為主題，新卡司包含歌手沈文程、「滅火器」吉他手鄭宇辰、主播徐展元及副總統蕭美琴入鏡，邀全民欣賞音樂會應援國手。

宣傳影片以徐展元的招牌熱血轉播聲開場，而沈文程與鄭宇辰摩拳擦掌，在拳擊擂台上一躍而起準備爭奪麥克風，搶先為總統府音樂會開唱，最後由蕭副總統搶下麥克風，邀請全民一同期待即將到來的音樂會。

「2024總統府音樂會－自由之力」由總統府主辦、中華文化總會共同主辦，邀請近30組藝人與表演團體跨界共演。文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，宣傳影片上線同時也解鎖音樂會新卡司，包含徐展元、主持人Sandra、樂團滅火器、沈文程，而三金歌手乱彈阿翔、藝人邵大倫也將分別與沈文程同台。

李厚慶說明，呼應本次「奧運主題音樂會」，主持人部分由徐展元搭配電音團主唱出身的Sandra，且徐展元出身美濃客家，精通客語；Sandra則是知名的雙語主持人、英語教師，多語言聲道的主持團隊，相信能夠為這場多元的文化活動帶來流暢的節奏與效果。

「2024總統府音樂會－自由之力」將於20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場，另將於電視及網路平台全程直播。

巴黎奧運 總統府 音樂會

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