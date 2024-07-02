【專家之眼】危機！報考數學與自然的考生數下跌1/6

最近，因著人工智慧（AI）算力爆火與輝達公司執行長黃仁勳，他的校園演講與在夜市帶隊，讓科技大老融入的親民旋風，都讓大夥兒見識到世代權力的隱然交替，與產業走向的世局新猷。

因此，當申請入學甫放榜，幾所公立大學與老牌私校中文系的分發人數，今年度竟只剩個位數！在在讓家長與教育專家不免要擔憂，被過度強調的AI應用展競爭想像，會否促成青年人再無意願選念文組的窘況呢？

首先，於全國刻正燃起的半導體學院風，係根據2021年《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，在解決半導體產業對於高階人才的需求，因而鬆綁教育法令好促發產學界的深度合作。基於國家重點領域所設置的研究學院，則能取得相當的規劃自主性，與在研發成果與預算保留的自由；產官學三方的共同職責，則要促成人才選培、考用上的無縫接軌，像是進入半導體的就業。

在此一前提下，六所重點科技研究學院因應而生，包括台大、北科大、清大、陽明交通、成功與中山大學，分別就半導體、創新科技以及永續製造為主軸；合計錄取將近500位碩士生、80名博士生，以緩解半導體產業的人才荒。

對比先前行之有年的國防役與幹部儲訓替代役，渠等是從已完成碩、博學位的役齡青年，做企業需用的媒合；反觀，於此際的重點學院，學校與企業聯手，從新生入學、實習科目與學研考核，全面搭配和做檢視。估不論在教學成本的攤銷與成果的未來分配，仍是較為積極的進取思維與制度變革。

其次，本次分發，成功大學歷史系的人數掛零，一度引起這方熱議；該系拋棄原先的地理科目，在今年度分發入學上改採計數學 B的成績。 誠然，綜合型國立大學的系所間，基於研究定位與系所特色而設置了各類的考科要求，卻難免要發生相互踩腳，而有在招生上頭的意外狀況。

因此，正被帶動的AI熱潮，確實影響到考生的志趣顯現；在台灣基於就業想像，素來資通訊領域的招生，即使相對於傳統理工科系，也有一定優勢在的。

說是人工智慧火熱，而讓人文領域的招生岌岌可危，下這個結論確實太早。

最後，教育高層的用心，是要減少考生的學習負擔、適度考量到城鄉差距，以及避免考試領導教學的長期困境。因此限制各系所的入學計分，為三到五個項目內；若根據學測選考科目的分布變動，於過去三年間來看，其一是重考人數仍有回升；其次，報考數學與自然的考生，其比率均下跌約六分之一；同時，社會考科的報考，約略維持在八成之譜。

考生基於本身的能力負擔、所顯示出的志趣、教改鬆綁的持續推進，尤其名校系所又接連變招，類似成大歷史系的看重數B、台大醫學系則改強調社會學科的表現；說穿了，在系所定位與高中生的輔導之間，其實是相互探底的賽局！

既然報考社會科的比率，依然在八成高，人文相關系所的生員，無須過慮的；倒是數學與自然考科的下降幅度，頗高！面對往下的科技發展，這究竟是福？還是禍？有識之士，可絕不能逃避對於此一現象的再評估與持續探索。