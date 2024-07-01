藍批學生輔導法修法遲未送立院 政院：盡速處理

國民黨立委柯志恩今天表示，青少年自殺人口比過去增加數倍，立法院不斷督促行政院「學生輔導法」修法的重要性，但行政院遲未提出修法版本，她嚴厲譴責行政院。國民黨團書記長洪孟楷說，要求行政院以最快速度將修法版本送到立法院。

政院人士表示，行政院非常關心教育，學生輔導法修法涉及教師、輔導教師、輔導人員的職責和分工，攸關師生權益，必須全面審視，目前還在行政院進行討論，會盡速處理。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長萬美玲，以及國民黨立委柯志恩等人，今天在立法院國民黨團召開「說好的學生輔導法，政院跳票，學生權益誰來顧」記者會。

柯志恩表示，總統賴清德在競選期間也提出「學生輔導法」修法急迫性，但民進黨執政下，學生輔導法卻在行政院足足躺了1年4個月。她今年多次向行政院強調學生輔導法重要性，教育部長鄭英耀也表示會把學生輔導法拿到行政院會討論，但到目前為止，還躺在行政院。

柯志恩指出，所有攸關學生的相關法案，都是在悲劇發生之後才受到政府的重視。2010年桃園八德國中發生霸凌事件之後，國民教育法才通過設置輔導老師。2014年發生鄭捷殺人事件後，學生輔導法才立法通過。教育部在2022年提出檢討，送出學生輔導法修法版本，結果目前仍躺在政院。

柯志恩表示，新政府上台，立法院教育及文化委員會不斷督促教育部，要向行政院反映學生輔導法的急迫性，但行政院仍置若罔聞。根據統計，青少年自殺人口在過去歷年逐步增加，校園霸凌事件和輔導老師人數已達崩潰邊緣，輔導老師人力增加是目前最迫切的事情。

柯志恩指出，既然政院版學生輔導法一直出不來，立法院教育及文化委員從4日開始，會根據委員會審查節奏，展開逐條審查，並給予行政院最嚴厲譴責。

萬美玲表示，監察院的調查報告指出，自殺已經成了15到24歲年輕人第2大死因，這是一個非常嚴重的警訊，不論是學生自殺、自傷，還是在學校遭到霸凌，近年都快速成長，學輔人員、專輔老師人力的不足，都有賴學生輔導法盡早通過，以符合老師、家長和學校的需求。

萬美玲指出，朝野立委在提出學生輔導法修法時，鄭英耀曾說6月27日會通過院版，並提到修法方向和朝野立委是一致的，結果跳票，為何政院版出不來。「真的不要在憾事發生之後，才亡羊補牢，付出的代價不是你我所可以承受的」。

洪孟楷表示，行政院可以把國會改革的釋憲案、覆議案用最快地速度送出，但對攸關學生權益、安全的學生輔導法卻擱置，到底理由是什麼。要求行政院以最快速度將修法版本送到立法院，行政院也必須明白說明，到底為什麼學生輔導法修法草案沒有辦法出行政院。