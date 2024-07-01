張麗善指國土法扼殺農業縣發展 國土署：畫餅無法解決問題

國土管理署今天說，雲林縣長張麗善投書指國土計畫法對農業縣不公平、扼殺發展機會，但縣市政府能提出具體可執行的計畫，中央並不會反對，「千萬不要錯把國土計畫當成畫餅的開發工具」。

內政部國土管理署透過新聞稿指出，張麗善昨天（6月30日）投書表示，國土計畫法對農業縣非常不公平，並指雲林縣農業區在國土計畫內，就占了全台1/10面積，導致其發展機會被扼殺等。

國土署說，農業發展地區的劃設，是由各縣市政府在第2階段，依地區土地資源特性進行劃設後，並公告實施縣市國土計畫；目前第3階段也是地方政府依據前階段成果接續辦理。中央強調一切尊重在地發展需求，絕無限縮地方劃設權限。

國土署表示，未來地方政府仍具「檢討變更」及「彈性規劃」權利。對於張麗善一直強調的開發機會，國土署指出，只要縣市政府能提出具體可執行的計畫，中央並不會反對，不管是現行都市或非都市土地開發的審議，都是依這項原則進行審議討論，因此千萬不要錯把國土計畫當成畫餅的開發工具。

國土署說，國土計畫法保障農民權益，與現行規定相同，且未來使用項目更擴及農業產、製、儲、銷等相關設施，比現行制度更有保障，後續將可直接提出申請無須再辦理變更，這同時也是突破區域計畫法架構的限制，讓農民可依照生產及農產加工需求，合理運用土地，並改善農村生活環境。

國土署表示，涉及農業權及財政劃分等建議，因涉及跨部會業務，將請各目的事業主管機關在保障民眾既有合法權利下積極研議，中央將與地方攜手，針對政策加強溝通，積極消除民眾疑慮，讓國土計畫能順利實施。