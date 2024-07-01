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李遠：傳播台灣優質文化內容 中央社扮演關鍵角色

中央社／ 台北1日電

文化部李遠今天出席中央社百年社慶酒會，他說，中央社是台灣唯一能夠走過100年的新聞媒體，期盼持續健全及強化公共媒體與國際頻道，並透過國際合作，扮演將台灣觀點與優質文化內容，傳播到全世界的關鍵性角色。

中央社今天在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28週年酒會，包含副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、文化部長李遠、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員季連成、行政院副發言人謝子涵、台南市長黃偉哲及中央、地方民代齊聚；中央通訊社董事長李永得、社長曾嬿卿等人出席。

李遠致詞提到，很高興與大家一起見證中央社邁入100年的輝煌時刻，這是一個充滿歷史意義的時刻。

他說，一個世紀以來，中央社一直是新聞界的重要支柱，也是社會大眾可以信任的新聞媒體，中央社一直堅持著新聞的專業倫理，維護新聞的公正性和客觀性，不但見證時代變遷，也承載無數故事和記憶。

李遠表示，在這百年歷程，中央社不僅見證世界各地重大事件和轉變，也在傳播技術的革新和媒體環境的瞬息變化中，不斷進化發展，從電報、印刷媒體、傳真機到廣播、電視，再到網際網路和社交媒體。

他說，100年是極具紀念意義的時間刻度，中央社是台灣唯一能夠走過100年的新聞媒體，在科技化與全球化的時代，中央社始終站在新聞報導的最前線；在假新聞充斥的媒體年代，中央社始終堅持正確、客觀的新聞基本原則，並維持高水準媒體可信度，新聞運作全年24小時不休息，為廣大讀者提供及時、準確和全面的新聞。

他表示，作為一家國際性的通訊社，中央通訊社與許多國家的通訊社建立合作關係，進行新聞採訪和報導，中央社有最多海外特派員布局世界各國，以台灣視角撰寫第一手報導，讓台灣與世界同步，增進不同國家之間的文化交流，也讓台灣真正成為「世界的台灣」。

李遠說，中央社見證台灣民主發展的重要歷程，台灣經濟的起飛與成長，彰顯台灣與世界的自由、民主、世界文化平權與共融等信念，並傳遞台灣島嶼風華、真誠人情味與台灣多元的文化。

李遠表示，他上任以來，以總統賴清德「文化永續，世界台灣」為核心，推動生活、思想、創造、傳播的文化4大面向施政。其中，他著重的「傳播的文化」方面，希望持續健全及強化公共媒體與國際頻道，增加文化傳播影響力，透過國際合作，把台灣的觀點與優質的文化內容傳播到全世界，深信中央通訊社在這個部分可以著力甚深，扮演關鍵性的角色。

另外，李遠也提到，有一天他做了一個夢，可以叫這個夢是「野溪之樹」，夢裡有一條溪水，溪邊有一棵樹，他則在樹底下，他不曉得這個夢什麼意思，但醒來以後才發現，如果那條溪水一直很乾淨，樹就會茁壯。

他期待，中央社就是那條永遠涓涓流不停的乾淨溪水，讓文化傳播的樹越來越茁壯，祝福中央社，也祝福未來的100年。

中央社 中央通訊社 文化部 李永得 李遠 行政院

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