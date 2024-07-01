百年社慶 蕭副總統讚中央社是台灣走向世界橋梁

副總統蕭美琴今天出席中央社百年社慶酒會，她說，過去幾年台灣國際能見度超越以往任何一個時期，越來越多人想了解台灣，想要與台灣交朋友，謝謝中央社成為台灣走向世界，以及世界走進台灣的橋梁。

中央社今天在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28週年酒會，包含蕭副總統、行政院長卓榮泰、文化部長李遠、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員季連成、行政院副發言人謝子涵、台南市長黃偉哲及中央、地方民代齊聚；中央通訊社董事長李永得、社長曾嬿卿等人出席。

蕭副總統出席酒會致詞表示，100年是很長久的數字，放眼全世界創立滿百年，而且還在營運的新聞媒體，可能在歐美國家還有一些，但是像中央社這樣親身見證，記錄整個東亞局勢百年變遷的華文媒體，非常難得。

蕭副總統說，如果問她對中央社的印象是什麼，她會說「中央社是無所不在的媒體」，從她踏入社會、當黨工、再到立法院，甚至深蹲花蓮最偏遠基層，或是派到華府，一路上都有中央社；當然她個人經驗在歷史洪流中相對渺小，中央社跟著東亞局勢，記錄並讓世人知道每一項重要進展。

她指出，中央社記者永遠都在第一線，以最快的速度，報導最真實的新聞，記錄最真實的實況，讓人感佩；除了對新聞掌握的即時性，中央社還有對新聞觀察的細膩度和準確性。

副總統也呼應稍早印度新聞信託社（PTI）執行長兼總編輯維傑．喬西（Vijay Joshi）致詞內容提到，現在專業新聞所面對的種種資訊環境挑戰，不管是人工智慧、新的社群平台以及媒體結構的新挑戰，要有能夠信賴的資訊來源，能夠信賴的媒體，變得更加重要。

蕭副總統表示，過去幾年，大家看到台灣的國際能見度超越以往任何一個時期，特別是她在華府期間觀察到，越來越多人開始關心、也想要了解台灣，想要與台灣往來、交朋友，想要知道這個位處關鍵戰略位置的國家，如何善用民主自由的價值、經濟科技優勢，以及文化軟實力，在巨人陰影之下變得更強韌。

她說，台灣也讓世界各國知道，台灣可以用自由民主的價值跟大家交朋友，也可以用經濟科技優勢以及慷慨友善的人民，幫助這個世界、領導這個世界。

蕭副總統提到，謝謝中央社成為台灣走向世界，以及世界走進台灣的橋梁；台灣的新聞自由和透明度，更是台灣共融於國際的通道，也是台灣與世界各國建立友誼與連結的依據。

副總統說，她知道今天有來自世界各國，為中央社祝福的媒體，謝謝他們對台灣的關注，也希望他們這一趟能夠更深刻認識台灣。

最後，蕭副總統特別用英文向在場國際媒體發言，感謝他們特地共襄盛舉中央社的百年新聞專業慶典；她說，必須合作以確保新聞以及資訊的自由，唯有民主價值，才能擁有可信賴的資訊。