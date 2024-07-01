快訊

逾73萬人搶看！金曲35收視成績出爐 她們合體表演最吸睛

賴總統執政一個月民調曝光 觀望民眾轉向「不滿意」多於滿意

百年社慶 蕭副總統讚中央社是台灣走向世界橋梁

中央社／ 台北1日電
中央通訊社1日下午在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28周年酒會，副總統蕭美琴（前左5）、行政院長卓榮泰（前左4）、中央社董事長李永得（前右5）等人出席與來賓共同合影留念。 （中央社）
中央通訊社1日下午在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28周年酒會，副總統蕭美琴（前左5）、行政院長卓榮泰（前左4）、中央社董事長李永得（前右5）等人出席與來賓共同合影留念。 （中央社）

副總統蕭美琴今天出席中央社百年社慶酒會，她說，過去幾年台灣國際能見度超越以往任何一個時期，越來越多人想了解台灣，想要與台灣交朋友，謝謝中央社成為台灣走向世界，以及世界走進台灣的橋梁。

中央社今天在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28週年酒會，包含蕭副總統、行政院長卓榮泰、文化部長李遠、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員季連成、行政院副發言人謝子涵、台南市長黃偉哲及中央、地方民代齊聚；中央通訊社董事長李永得、社長曾嬿卿等人出席。

蕭副總統出席酒會致詞表示，100年是很長久的數字，放眼全世界創立滿百年，而且還在營運的新聞媒體，可能在歐美國家還有一些，但是像中央社這樣親身見證，記錄整個東亞局勢百年變遷的華文媒體，非常難得。

蕭副總統說，如果問她對中央社的印象是什麼，她會說「中央社是無所不在的媒體」，從她踏入社會、當黨工、再到立法院，甚至深蹲花蓮最偏遠基層，或是派到華府，一路上都有中央社；當然她個人經驗在歷史洪流中相對渺小，中央社跟著東亞局勢，記錄並讓世人知道每一項重要進展。

她指出，中央社記者永遠都在第一線，以最快的速度，報導最真實的新聞，記錄最真實的實況，讓人感佩；除了對新聞掌握的即時性，中央社還有對新聞觀察的細膩度和準確性。

副總統也呼應稍早印度新聞信託社（PTI）執行長兼總編輯維傑．喬西（Vijay Joshi）致詞內容提到，現在專業新聞所面對的種種資訊環境挑戰，不管是人工智慧、新的社群平台以及媒體結構的新挑戰，要有能夠信賴的資訊來源，能夠信賴的媒體，變得更加重要。

蕭副總統表示，過去幾年，大家看到台灣的國際能見度超越以往任何一個時期，特別是她在華府期間觀察到，越來越多人開始關心、也想要了解台灣，想要與台灣往來、交朋友，想要知道這個位處關鍵戰略位置的國家，如何善用民主自由的價值、經濟科技優勢，以及文化軟實力，在巨人陰影之下變得更強韌。

她說，台灣也讓世界各國知道，台灣可以用自由民主的價值跟大家交朋友，也可以用經濟科技優勢以及慷慨友善的人民，幫助這個世界、領導這個世界。

蕭副總統提到，謝謝中央社成為台灣走向世界，以及世界走進台灣的橋梁；台灣的新聞自由和透明度，更是台灣共融於國際的通道，也是台灣與世界各國建立友誼與連結的依據。

副總統說，她知道今天有來自世界各國，為中央社祝福的媒體，謝謝他們對台灣的關注，也希望他們這一趟能夠更深刻認識台灣。

最後，蕭副總統特別用英文向在場國際媒體發言，感謝他們特地共襄盛舉中央社的百年新聞專業慶典；她說，必須合作以確保新聞以及資訊的自由，唯有民主價值，才能擁有可信賴的資訊。

中央社 中央通訊社 新聞自由 李永得 蕭美琴

延伸閱讀

巴奈金曲獎提天安門事件35年 文化部長李遠：謝謝妳為理想堅持

李遠視「台流」崛起時機到 努力助陣創作者

韓流退潮中？文化部長李遠推破浪計畫「台流要起來了」

文化部長李遠看鹿港魯班公宴 如墜時光隧道重回兒時

相關新聞

百年社慶 蕭副總統讚中央社是台灣走向世界橋梁

副總統蕭美琴今天出席中央社百年社慶酒會，她說，過去幾年台灣國際能見度超越以往任何一個時期，越來越多人想了解台灣，想要與台...

張麗善指國土法扼殺農業縣發展 國土署：畫餅無法解決問題

國土管理署今天說，雲林縣長張麗善投書指國土計畫法對農業縣不公平、扼殺發展機會，但縣市政府能提出具體可執行的計畫，中央並不...

第一屆《永續好日子》圓滿落幕！邊逛邊學 票選即刻實踐的3大生活行動出爐

2024《永續好日子》於6月29日、30日接連2天在松山文創園區盛大展開，今年從生活出發，規劃「食、衣、住、行、育、樂」6大主題展區，並攜手多家品牌、企業持續倡議永續行動，在參展民眾的熱情響應下，要從哪些日常行為做出改變的的票選結果也出爐，展現即刻行動的永續態度。

國際扶輪3462地區新總監今上任 楊曜聰有意再戰下屆立委

國際扶輪3462地區今舉行2024-25年度總監辦公室揭牌儀式，新任總監楊曜聰宣布啟動大葉大學113學年度生命橋樑助學計...

考試院設訴願服務網 申辦、查詢更方便

以後罰單申訴能到單一窗口查詢進度，訴願會更方便！考試院1日表示，為落實數位治理，朝向服務型數位政府的目標發展，考試院訴願服務網正式上線，提供一站式e化服務模式，讓訴願程序更具便利性，提升為民服務效能。

中央社百年社慶 李永得期許讓世界更了解台灣

中央通訊社今天舉行百年社慶酒會，董事長李永得說，中央社堅持新聞專業才能走到現在，面對未來，中央社將扮演更積極的資訊平台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。