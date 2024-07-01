中央社百年社慶論壇 共探網紅與傳統媒體微妙關係

懶人包、網紅說時事是現代閱聽眾再熟悉不過的吸收資訊方式，也對傳統媒體產生影響。中央社百年社慶暨改制28週年論壇今天探討此現象，美聯社亞太新聞總監施瑞克認為，網紅特點值得傳統媒體借鑑。

中央通訊社今天舉行百年社慶暨改制28週年論壇，「網紅現象－閱聽人捨傳統媒體就社群媒體的挑戰」論壇由中央社總編輯王思捷主持，印度新聞信託社執行長兼總編輯約希（Vijay Joshi）、美聯社亞太新聞總監施瑞克（Adam Schreck）、YouTube頻道「志祺七七 × 圖文不符」共同創辦人張志祺對談。

國立中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授羅世宏在論壇前首先為聽眾解析現代閱聽眾習慣，他指出，現代人不是不看新聞，而是選擇社群平台瀏覽新聞，且新聞網紅還能成功讓年輕人關注新聞。反觀傳統媒體在面臨公信力下降、去平台化困境同時，還會隨主流社群平台變化再接受到平台重置的打擊。

王思捷表示，現代台灣閱聽人傾向將更多時間與信賴投注於非傳統媒體，例如其中又可觀察到許多年輕閱聽人尤為仰賴網紅發布的資訊，傳統媒體相形不再被需要與信賴，好奇各國是否也面臨同樣挑戰，而傳統媒體又該如何因應。

施瑞克表示，他相信網紅現象是所有機構都正面臨的問題，但他想提醒的是，網紅與傳統媒體都在平台運作，而這個空間越來越破碎化，相信傳統媒體也能從網紅身上學到很多，例如建立閱聽眾的方式、願意形塑對話空間的真誠，傳統媒體歷經騎馬送信、電報到至今網路發送新聞，相信能持續演進與調適現狀。

約希分享，臉書（Facebook）、WhatsApp、Instagram為印度閱聽眾主要收訊來源。印度政黨很早就發現網紅於社群媒體的影響力，不管執政黨或是反對黨都會利用網紅及社群媒體力量，傳統媒體角色相較有些被稀釋，且越來越不被信任。

張志祺表示，其實以他為例，他自認從不是資訊的生產者，即便他被定義為新聞網紅，但其實也有許多非時事的生活資訊分享，且頗受歡迎，過去製作如懶人包等資訊更多是二手傳遞，「有人製作新聞，有人傳遞，我將自己定位在第2點。」傳統媒體與網紅間的關係，他也更傾向合作。