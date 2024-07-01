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考試院設訴願服務網 申辦、查詢更方便

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
考試院1日宣布設立訴願服務網，讓民眾與行政機關爭取權利更方便。（中央社）
考試院1日宣布設立訴願服務網，讓民眾與行政機關爭取權利更方便。（中央社）

以後罰單申訴能到單一窗口查詢進度，訴願會更方便！考試院1日表示，為落實數位治理，朝向服務型數位政府的目標發展，考試院訴願服務網正式上線，提供一站式e化服務模式，讓訴願程序更具便利性，提升為民服務效能。

憲法保障訴願權

訴願是受到憲法保障的權利，目的是為了讓人民在不服行政機關的決定（行政處分）時，可以先由行政機關重新檢討是否有違法或不當的地方。訴願是一種在進入行政訴訟之前，讓行政機關自我反省的程序。如提起訴願後仍無法獲得救濟，人民可向行政法院提起訴訟，請求撤銷違法行政處分。

考試院說，「考試院訴願服務網」提供多元線上申辦服務，民眾可線上申請閱覽卷宗、陳述意見及言詞辯論；同時重新建置線上查詢各類案件申辦進度及訴願決定書檢索等服務，以提供更便捷的e化訴願服務，以及更多元的訴願程序參與管道，完善人民訴願程序便利性。

電子化查詢更方便

「各種電子平台都可使用！」考試院指出，訴願服務網是以響應式（RWD）網頁開發設計，適合電腦、平板及手機瀏覽，可經由考試院官網首頁「熱門推薦」點選「訴願服務網」進入（https://appeal.exam.gov.tw），盼透過推動訴願業務電子化，提高案件辦理效率，減少人工處理時間。

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