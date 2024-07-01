中央社百年社慶 卓榮泰盼認知作戰時代共同保障民主

中央通訊社今天舉行百年社慶酒會，行政院長卓榮泰致詞時說，面對認知作戰的時代，期許媒體與政治工作者透過新的技術與力量，共同加強保障民主憲政，絕對不讓不民主的任何力量，摧毀破壞民主憲政。

中央社今天在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28週年酒會，包含副總統蕭美琴、卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員季連成、行政院副發言人謝子涵與多個部會首長出席，台南市長黃偉哲以及中央、地方民代齊聚；另外，中央通訊社董事長李永得、社長曾嬿卿等人出席。

卓榮泰致詞時表示，中央社前身是黨國合一時代，不過如今回頭看，當年中央社的媒體人，依然是守住了專業與道德防線，才能在1996年成為國家通訊社後，延續過去報人的風範與水準，帶領國家前進。

他說，中央社從黨國的通訊社變成國家通訊社，未來希望能走向國際，讓台灣的民主夥伴、國際友人，都知道台灣2350萬民眾是如何在台灣打拚、奉獻，維護民主自由憲政，也期待大家下一個共同目標，是為國家講事實、讓民眾看清楚、讓社會知真相，讓世界擁抱台灣。

卓榮泰表示，面對世界變化、科技進步及認知作戰時代，大家都需要藉由新技術、新的認知以及新的努力，藉以保衛新聞自由、民主憲政，期許包含中央社在內的媒體與政治工作者，透過新的技術與力量，絕對不讓新聞不自由的任何力量摧毀新聞自由，也絕對不讓不民主的任何力量摧毀破壞民主憲政。

卓榮泰致詞也說，就任行政院長40天，今天是他除了行政院院會之外，同時看到那麼多部會首長在現場，顯見政府對中央社的重視，祝福中央社生日快樂。