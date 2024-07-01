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中央社百年社慶 李永得期許讓世界更了解台灣

中央社／ 台北1日電
中央社1日在台北漢來大飯店舉行100周年暨改制28周年「當今新聞界的挑戰與因應」國際媒體論壇。 中央社
中央社1日在台北漢來大飯店舉行100周年暨改制28周年「當今新聞界的挑戰與因應」國際媒體論壇。 中央社

中央通訊社今天舉行百年社慶酒會，董事長李永得說，中央社堅持新聞專業才能走到現在，面對未來，中央社將扮演更積極的資訊平台，加強外派記者能量，讓世界更了解台灣，更會堅定守護台灣利益、持續追求客觀真實。

中央社今天在台北漢來大飯店舉行百年社慶暨改制28週年酒會，包含副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、行政院政務委員季連成、行政院副發言人謝子涵、台南市長黃偉哲及中央、地方民代齊聚；中央通訊社董事長李永得、社長曾嬿卿等人出席。

李永得致詞時表示，回顧中央社過去百年，前70年是國民黨的文宣機構，伴隨國民黨北閥、剿匪、抗戰、內戰、國共鬥爭、敗退台灣，為國民黨宣傳不遺餘力、善盡職責，直到立法院1996年三讀通過中央通訊社設置條例，依法轉型成為國家媒體，成為全民共有、超越黨派。

李永得說，觀察中央社隸屬國民黨時期的新聞報導，還是能守住新聞專業的底線，也因為秉持這樣的新聞專業傳統，才能走到民主時代百週年慶，非常感謝蕭同茲、曾虛白、馬星野等開創初期的先賢，以及各個世代傑出新聞工作者的貢獻，曾經帶領中央社走上全球5大通訊社，締造歷史光榮，同時也推動新聞教育，為台灣培養許多傑出新聞人才。

他表示，中央社過去有光榮歷史，但展望未來環境的困難，不會輸給過去100年，因此未來中央社將扮演更積極角色，承擔更多責任；第一，從事國際交流本來就是中央社成為國際通訊社的目的之一，如今台灣面對國際新變局、產業鏈重要角色提升，全球對台灣資訊需求日益殷切，為了世界的台灣，中央社將扮演更積極的資訊平台。

李永得說，中央社將提供更多語文的資訊服務，更要擴大跟世界新聞媒體的合作關係，讓台灣聲音被世界聽到，讓世界了解更多真實、多元的台灣，同時會加強並且擴大駐外記者能量，在全球新聞世界中呈現台灣觀點，讓台灣社會更加了解世界。

第二，李永得表示，中國共產黨儘管在國際情勢發展、內部發展上均遭遇難題，甚至在台灣都已發展出跟中國完全不同的體制下，中共仍未放棄併吞台灣的野心，對台灣的自由繁榮造成很大威脅；且在採取軍事行動前，先採取認知作戰，動員內部媒體與台灣媒體發動認知作戰。因此，中央社身為國家媒體，將堅定守護台灣利益，捍衛台灣的自由民主價值，扮演第一線尖兵。

第三，李永得說，中央社將持續追求客觀真實，樹立媒體公信力標竿。社群媒體上充斥著巨量真假訊息，造成媒體公信力崩毀，威脅民主自由體制生存，近年來生成式AI（人工智慧）科技發展，加劇混亂，因此中央社除堅定媒體基本責任，盡一切可能提供公正、多元、真實、客觀資訊，同時也會與媒體同業、民間團體合作，共同在網路世界打造可信賴的資訊平台，重振媒體公信力，降低假訊息傷害。

李永得指出，中央社也響應全球淨零排碳浪潮，包含出版碳交易專書、開設淨零專網，都是盼促成閱聽眾重視這個議題，採取行動、走向永續未來。

中央通訊社 李永得 社群媒體 網路

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