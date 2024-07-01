傳統豬瘟拔針周年 農業部將申請「豬瘟非疫區」
台灣傳統豬瘟拔針滿1年，農業部今天說，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請成為豬瘟非疫國，若通過審查，有機會在114年率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家。
傳統豬瘟為台灣甲類動物傳染病，也是WOAH表列應通報疾病，會造成豬隻全身性出血、流死產，是高度傳染性高死亡率疾病，亞洲地區國家都遭受傳統豬瘟疫病的危害；台灣從民國94年於彰化縣發現最後1例案例後，未再有發現確診病例。
農業部今天發布新聞稿指出，推動傳統豬瘟拔針採3階段完成，如今台灣豬隻全面停止注射豬瘟疫苗達1年，經嚴密監測未發現豬瘟野外病毒株活動跡象，符合WOAH陸生動物衛生法典所列「豬瘟非疫國」申請要件，將備妥相關資料向WOAH申請豬瘟非疫國，邁向清除口蹄疫與傳統豬瘟、防堵非洲豬瘟的「三大豬病非疫區」 。
農業部說，未來若成功成為豬瘟非疫國，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，也可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用損失，有效減少豬隻飼養成本，也將大為提高台灣豬隻及豬肉產品國際競爭力，更展現台灣重大動物疫病的防疫成果。
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