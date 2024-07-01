快訊

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

唐獎永續發展獎得主亞基 9月底訪台受獎

中央社／ 台北1日電
唐獎「永續發展獎」得獎人奧馬爾，亞基(Omar M. Yaghi)。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎「永續發展獎」得獎人奧馬爾，亞基(Omar M. Yaghi)。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎教育基金會今天表示，2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基已應邀將於9月底訪台，參加唐獎頒獎典禮等唐獎週活動，還會到工研院、竹科交流，並與新竹的高中生對談。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基 （Omar M. Yaghi）在金屬有機及相關超多孔骨架材料有開創性的建樹，此種材料已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水的應用，因其對永續發展作出非凡貢獻，而榮獲第6屆唐獎。

唐獎教育基金會執行長陳振川日前赴美拜訪亞基，邀請亞基於9月底訪台受獎並參加唐獎週活動，亞基欣然答應，並對台灣之行抱著極大期待。

在為期1週的台灣行程中，亞基除了參加唐獎頒獎典禮、晚宴、發表唐獎得獎人演講，唐獎基金會也為他安排台灣矽谷之行，10月1日將前往陽明交通大學參與永續發展論壇，以「永續科技的新進展：金屬有機及相關骨架材料的發展與前瞻」主題，討論金屬有機及相關骨架材料的發展歷程及重大突破。

另外，唐獎基金會也為重視年輕人及地球未來的亞基安排與新竹高中和新竹地區的高中生對談，分享出生於約旦安曼難民家庭的他，如何克服成長中種種艱難，成為世界矚目的科學家；唐獎基金會還將安排亞基前往工研院及竹科交流。

陳振川就亞基的發明在土木建築材料及建築物的無限應用潛力進行交流，亞基也十分認同陳振川提出唐獎創辦人尹衍樑發明「Yin's螺旋」的功能及快速建造耐震減碳的建築結構，供人類居住及工業使用，和自己以分子化學科技及設計，來形成網格結構系統供蒐集、儲存超大量的二氧化碳、氫氣、甲烷及水分等物資，具有異曲同工之妙。

陳振川表示，若亞基的技術能擴大運用於智營建工程，其加乘效果預期將引發土木建築工程的創新革命，加上醫學等其他創新發展，均是亞基9月扺台交流的重點。

加州大學柏克萊分校已有3名唐獎得主，除了亞基，還有能源效率之父亞瑟．羅森費爾德（Arthur H.Rosenfeld）、以基因編輯獲唐獎後再獲諾貝爾獎的珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）。學校高層也對唐獎基金會的來訪十分重視，並肯定唐獎的特殊價值，特別是在永續發展及人文重視上的價值及重要地位，並以校內人員獲唐獎為榮。

亞基 唐獎 尹衍樑 建築 材料 永續

延伸閱讀

許倬雲獲唐獎漢學獎 擅抓歷史本質引進社科方法

發現GLP-1抗糖尿病 3科學家獲唐獎生醫獎

唐獎生技醫藥獎公布 糖尿病、肥胖用藥GLP-1研究獲獎

唐獎漢學獎頒給歷史學者許倬雲 首名台灣出身得主

相關新聞

看衰經濟民眾減少 美麗島民調：股市上漲是主因

美麗島電子報今公布最新國政民調，結果顯示，民眾在賴總統上任一個月後，對國內經濟持正面評價，雖然仍有50%的民眾認為經濟現...

唐獎永續發展獎得主亞基 9月底訪台受獎

唐獎教育基金會今天表示，2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基已應邀將於9月底訪台，參加唐獎頒獎典禮等唐獎週活動，還會...

中研院士會議開幕 賴總統承諾擬有條件讓研究員取用資料

賴清德總統今出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」，他表示，為提升研究成果的社會影響力，及競爭力，未來將研擬在確保個資...

展望2030年 中研院訂發展前瞻科學等3大目標

中研院今天舉行院士會議，院長廖俊智今天說，中研院2028年將滿百年，展望2030年目標，包含為台灣和全球發展前瞻科學、連...

中央社百年社慶論壇 杜奕瑾從AI窺訊息操作戰

新聞操作與認知作戰為全球共同挑戰，中央社百年社慶暨改制28週年論壇今天登場，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，短影音現...

台美日澳在台北合辦國際研習營 盼精進強化民力訓練

外交部及內政部警政署、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會，和澳洲辦事處等，日前於台北共同主辦全球合作暨訓練架構（G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。