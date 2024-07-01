唐獎永續發展獎得主亞基 9月底訪台受獎

唐獎教育基金會今天表示，2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基已應邀將於9月底訪台，參加唐獎頒獎典禮等唐獎週活動，還會到工研院、竹科交流，並與新竹的高中生對談。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，2024年唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基 （Omar M. Yaghi）在金屬有機及相關超多孔骨架材料有開創性的建樹，此種材料已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水的應用，因其對永續發展作出非凡貢獻，而榮獲第6屆唐獎。

唐獎教育基金會執行長陳振川日前赴美拜訪亞基，邀請亞基於9月底訪台受獎並參加唐獎週活動，亞基欣然答應，並對台灣之行抱著極大期待。

在為期1週的台灣行程中，亞基除了參加唐獎頒獎典禮、晚宴、發表唐獎得獎人演講，唐獎基金會也為他安排台灣矽谷之行，10月1日將前往陽明交通大學參與永續發展論壇，以「永續科技的新進展：金屬有機及相關骨架材料的發展與前瞻」主題，討論金屬有機及相關骨架材料的發展歷程及重大突破。

另外，唐獎基金會也為重視年輕人及地球未來的亞基安排與新竹高中和新竹地區的高中生對談，分享出生於約旦安曼難民家庭的他，如何克服成長中種種艱難，成為世界矚目的科學家；唐獎基金會還將安排亞基前往工研院及竹科交流。

陳振川就亞基的發明在土木建築材料及建築物的無限應用潛力進行交流，亞基也十分認同陳振川提出唐獎創辦人尹衍樑發明「Yin's螺旋」的功能及快速建造耐震減碳的建築結構，供人類居住及工業使用，和自己以分子化學科技及設計，來形成網格結構系統供蒐集、儲存超大量的二氧化碳、氫氣、甲烷及水分等物資，具有異曲同工之妙。

陳振川表示，若亞基的技術能擴大運用於智營建工程，其加乘效果預期將引發土木建築工程的創新革命，加上醫學等其他創新發展，均是亞基9月扺台交流的重點。

加州大學柏克萊分校已有3名唐獎得主，除了亞基，還有能源效率之父亞瑟．羅森費爾德（Arthur H.Rosenfeld）、以基因編輯獲唐獎後再獲諾貝爾獎的珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）。學校高層也對唐獎基金會的來訪十分重視，並肯定唐獎的特殊價值，特別是在永續發展及人文重視上的價值及重要地位，並以校內人員獲唐獎為榮。