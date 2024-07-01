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中央社辦國際媒體論壇 新聞越透明越得閱聽人信任

中央社／ 台北1日電

面對錯假新聞漫天飛，媒體該如何自處，中央通訊社今天舉辦「當今新聞界的挑戰與因應」國際媒體論壇，與會代表都強調，新聞生成過程透明度越高，可信度越高，越能得到閱聽人信任。

中央通訊社邁入成立100年暨改制28週年，今天在漢來大飯店舉辦「當今新聞界的挑戰與因應」國際媒體論壇，由中央社副社長陳正杰擔任主持人，首場論壇聚焦「新聞操作與認知作戰及因應之道」，立陶宛新聞社總編輯維托塔斯‧布維里斯（VytautasBruveris）認為面對假消息，媒體要有新的敘事來反擊。

布維里斯舉例，俄羅斯政權針對立陶宛的閱聽人，放送立陶宛政府被美國利用的消息，再加上很多訊息都來自內容農場以及網軍，這的確讓立陶宛已經分裂的社會更加分裂，「假新聞製造者不但更具攻擊性也更活躍，就是要造成民主分裂，我們應重新打造溝通空間，使用正確詞彙，守護自己的身分認同。」

法新社亞太地區總監邁可‧曼維爾（MichaelMainville）表示，錯假資訊的氾濫對民主造成很大威脅，「雖然傳統媒體很想維持可信度，但成效不彰。」

曼維爾表示，法新社的因應就是發揮「法新社基因」，直接從第一手在地報導出發，報導當地發生那些事情，「我們也擴大守備範圍，不只在巴黎，我們也派去阿富汗、緬甸，以老派採訪技巧直接問當事人。」

除此之外，曼維爾表示，法新社也正面迎敵，有超過百名記者處理事實查核，「越透明才有可信度。」陳正杰呼應，錯假新聞充斥，傳統媒體可以多使用創新工具，產出更多更可靠的新聞。

德國之聲亞洲部主任德巴拉蒂‧古哈（DebaratiGuha）認為，媒體素養的提升至為重要，「很高興有這樣的論壇，大家一起同心協力，分享解決方案。」但古哈強調，媒體不要嘗試給予答案，「媒體身為中立第三方，就是要提供不同觀點。」

烏克蘭獨立記者馬克辛‧埃里斯塔維（MaksymEristavi）表示，來台灣就像回到家一樣，「這裡是自由的土地，而且這裡的人在乎民主。」埃里斯塔維表示，過去他知道台灣新聞就是立法院爭執跟打架，「但烏克蘭2004年民主化之後，我們自己的國會也非常精采。」

埃里斯塔維研究俄羅斯與烏克蘭的恩怨超過十年，「烏克蘭正是俄羅斯各種假訊息的受害者，俄羅斯善於製作很多情緒豐富的政治宣傳，對記者來說，當我們討論俄烏多年發展歷史，我堅持說我真正知道的。」

面對錯假新聞的因應之道，曼維爾強調，大家應該攜手合作分享打擊錯假新聞的技巧跟工具，「法新社有提供記者線上免費驗證工具，我要提醒大家，打擊假資訊是編輯台核心要務之一，不是新聞出來之後才做，要把事實查核當成日常一環，加入編輯台日常的討論跟決策。」

曼維爾表示，「打擊偏見的方法就是有更多第一手消息，想方設法跟越多人談越好，然後呈現給閱聽人。」古哈呼應表示跟越多人談，「就是把權力還給人民，訪談越多就會越接近真相。」

俄羅斯 假新聞 烏克蘭

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