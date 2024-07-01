展望2030年 中研院訂發展前瞻科學等3大目標

中研院今天舉行院士會議，院長廖俊智今天說，中研院2028年將滿百年，展望2030年目標，包含為台灣和全球發展前瞻科學、連結科學和社會及培養、招募並留住頂尖人才。

中研院每2年舉辦一次院士會議，並由院士會議就學術界成績卓著人士選舉出新科院士，第35次院士會議今天起至4日舉行，有近200名院士實體出席與會。

廖俊智今天於院務報告表示，中研院2028將邁入100週年，今年初已經將中研院2030年的發展目標具體化，包含「為台灣和全球發展前瞻科學」、「連結科學和社會」以及「培養、招募並留住頂尖人才」，是持續努力目標。

廖俊智提到，過去五年，中研院研究人員在國際重要期刊包含自然（Nature）、科學（Science）及細胞（Cell）等國際重要期刊，以通訊作者身分發表的論文達15篇，是前五年的三倍，且發表於全球前5%期刊論文的篇數也持續穩定成長，而人文社會科學組近兩年出版專書與論文集共計300本，及發表學術論文數834篇，成果豐碩，顯示中研院研究水準的提升。

廖俊智也細數過去中研院研究成果，包含數理科學領域研究人員與全球科學家攜手合作，參與「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫，首次拍攝到M87黑洞吸積流和強大噴流等；生命科學領域研究團隊則發現細胞「無合成分裂」，顛覆過去發現等。

廖俊智說，面對全球許多待解的難題，中研院除持續深耕基礎研究外，更關注社會重要議題，提出解方建議，像是發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，提出「淨零五支箭」科研選項，中研院也成功研發台灣第一個5位元量子晶片，為台灣的量子發展取得先機，以及成立AI推動辦公室，因應AI浪潮。

在培育人才方面，廖俊智說，中研院推動中研學者計畫，希望透過中研院資源來幫助中生代研究學者，也調升博士生獎助金，盼為台灣延攬、培育及留任科研高級人才。

廖俊智今天頒發中研院院士證章，共有27名院士參加授章典禮，包含中研院數理科學組6人、工程科學組8人、生命科學組7人、人文及社會科學組5人及1名譽院士。

中研院院士會議明天將有2場國際級主題演講，分別邀請英國國家學術院院士、劍橋大學政治思想史教授理查‧柏克（Richard Bourke）主講「『東方主義』與西方：知識體系僅是權力的表達？」、中研院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程比爾蓋茲講座教授孔祥重（Hsiang-Tsung Kung）主講「擁抱生成式人工智慧」（Embracing Generative AI）。

7月2日下午則由行政院副院長鄭麗君以「走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」為題，進行專題討論。