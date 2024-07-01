中央社百年社慶論壇 杜奕瑾從AI窺訊息操作戰

新聞操作與認知作戰為全球共同挑戰，中央社百年社慶暨改制28週年論壇今天登場，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，短影音現為訊息操作主流方式，可善用AI科技，並找尋可信賴資訊來源。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）去年與立陶宛網路大數據公司Oxylabs簽署合作備忘錄，結合雙方技術打造Infodemic資訊平台，該平台可追蹤國際重要事件的各方報導與社群動態，回報可疑訊息流動，還能透過先進AI技術透析事件發展，從中揭露潛在操作行為和假消息流動。

杜奕瑾今天出席中央社百年社慶暨改制28週年論壇，便以Infodemic資訊平台操作案例，發表對媒體趨勢的觀察。他回首過往回台創辦台灣人工智慧實驗室，便是注意到生成式AI的發展。以ChatGPT舉例，它提供的有許多答案即便是錯的，受眾也會相信，「所以在台灣我們希望成立負責任的AI作法。」

杜奕瑾表示，相較使用臉書（Facebook）、谷歌（Google），資料會被送到社群媒體公司，台灣人工智慧實驗室則會運用開放資源平台，與機構合作打造不將資料外傳的AI模式，「可解釋、可溯源、可稽核，就是負責任的方式。」

在AI科技發展同時，台灣人工智慧實驗室也注意到假訊息的產生。杜奕瑾表示，他們開發新方式溯源社群媒體，嘗試了解誰在操縱訊息，發現有如「指揮官」的帳號，在每次貼文後都會有數千水軍帳號在不同國家、以不同語言跟進，他們稱之為「偕同者行為」，而只要了解誰是指揮官，就能建立更高防火牆。

杜奕瑾表示，貼文以外，短影音已經成為當今操縱訊息的主要趨勢，「我們發現這些水軍帳號會製作非常多短影音，有非常多內容，但敘事、故事都是一樣的，造假訊息出現在上面。」像是在哈瑪斯攻擊以色列前，有相當多關於以色列正進行種族屠殺的訊息，但當軍事攻擊發生，訊息量便會隨之下降。

杜奕瑾表示，在Infodemic資訊平台可看見許多可疑訊息案例，而藉由這些事件，他觀察，闢謠速度若不夠有效率，越容易陷入「闢謠地獄」，因為有許多資訊都在闢謠官方闢謠，無法擺脫錯誤敘事，此時更需善用AI工具，找尋可信賴的來源也非常重要。