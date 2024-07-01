台灣逾百人組隊參加多倫多同志大遊行 熱力四射

逾百名台灣人30日自組「Taiwan With Pride」團隊，現身加拿大第43屆「多倫多同志大遊行」；他們在遍布彩虹旗、萬頭鑽動的市中心熱情歡愉行進，沿途引人高呼「Taiwan」、「Happy Pride」，歡聲不斷。

這是台灣歷年來第3次組隊參與加拿大規模最大的同志遊行活動─多倫多同志大遊行（Pride ParadeToronto），今年不僅寫下參與人數新紀錄，參與年齡層也罕見橫跨老中青3代。

他們加入其他共計216支遊行隊伍、約20萬名遊行參與者、難以計數的旁觀群眾，在30日下午將多倫多市幻化為「彩虹城市」。

儘管Taiwan With Pride團隊不像其他大型企業隊伍穿著統一制服，也沒有經費如同排在他們正前方的「加拿大皇家銀行」（RBC）那樣包下花車請DJ放音樂，但台灣隊伍成員在長達數小時的遊行過程中，個個活力四射，顯得非常開心，在綿延數公里的遊行隊伍中，格外醒目。

他們自備大型音箱放出台灣歌手阿妹「渴了」等特選曲目，一路隨著音樂舞動，沿途自得其樂地揮舞手中寫著「Taiwan Love」、「Love Wins」彩虹小看板、彩虹扇、彩虹旗或國旗，與周遭群眾互動頻頻。

今年負責為台灣隊伍擔任攝影的遊行成員林芃彣2017年底到加拿大之後，不論有無台灣組隊，年年都參加多倫多同志大遊行。她接受中央社訪問時說：「我第一次參加遊行印象很深刻，覺得這是個充滿愛的慶祝場合。每年前來『現身』，讓我可以在群眾中獲得勇氣，也帶給其他人勇氣。」

林芃彣並提到，「以台灣同志遊行來說，很大一部分的氛圍還是以爭取權益為主，但加拿大這邊因為同志權益已經很成熟，更有一種慶祝的氛圍，感覺很不一樣。但相信台灣以後也一定會走向愈來愈好的地方。」

多倫多同志大遊行是多倫多為期1個月慶祝2SLGBTQI+社區活動的最高潮。今年遊行以剛到加拿大的幾位同志新移民為主角；許多人說，在逃離世界其他地方的迫害之後，這樣的同志慶祝活動象徵著希望和歸屬感。

其中，來自尼日的伊延賈穆 （Anthony Iyenjamu）向加拿大廣播公司（CBC）表示，尼日法律禁止同性戀，參加遊行對他來說很重要，「我正在努力表達自己；在我的國家，我無法這麼做。可以與我的LGBT同胞一起慶祝，真的很開心。」