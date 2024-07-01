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紐約LGBTQ+驕傲遊行 妮妃雅述說台灣平權故事

中央社／ 紐約30日專電

年度紐約同志驕傲月遊行今天舉行，台灣隊伍向廣大群眾宣傳台灣民主、自由與人權成就。獲得「魯保羅變裝皇后秀」節目第16季冠軍的妮妃雅今天到場，以自己的總統府表演經驗，說明台灣平權成就在世界是稀有的價值。

全美最大的同志遊行活動、紐約市驕傲遊行今年主題為「輝映、掌握與團結」，照例吸引大批團體參與，民眾沿街觀賞派對般的遊行為平權議題打氣。遊行隊伍主題多元、開放，除了持續為LGBTＱ＋（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）群體推動平等與尊重外，聲援巴勒斯坦、以色列與烏克蘭的團體也盛裝參與。

來自台灣的隊伍今年第7度參加，紐約地區台僑、留學生也到場支持，增加台灣在國際活動中的能見度，也希望持續強化台灣是LGBTＱ+友善環境，吸引各群體觀光客來台。

遊行目光焦點是台灣來的皇后群組，包括在「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）第16季競賽首度由亞洲地區，來自台灣，獲得冠軍的妮妃雅（Nymphia Wind）。

觀光署除了邀請妮妃雅擔任台灣隊彩虹大使參與遊行，也在驕傲園遊會會場設置台灣彩虹攤位，讓參與遊行民眾可近距離瞭解台灣LGBTQ+群體的歷史足跡，與台灣在亞洲平權運動中扮演的先驅角色及獨具特色的觀光魅力。

妮妃雅在遊行前記者會表示，2020年就想來紐約，但因為疫情關係拖了兩年，2021年聽到某種聲音說可以來了。為什麼想要來紐約，這裡就是清楚知道自己是誰，不然很難待的地方，因為競爭太激烈了。因為競爭很高，希望藉由來這裡挑戰自己變裝事業的下一步，沒想到就入選了魯保羅變裝秀。

對於到總統府演出，他說：見到蔡前總統，可以為她表演真是莫大榮幸，因為代表台灣多元開放，相信全世界非常稀有，就是總統會想見穿女裝的男生。

談到代表國家，以猶如外交使節身分出席活動，妮妃雅告訴中央社，比賽時候在這種環境下像是為了自己，只能靠自己去比賽，但代表國家是代表一整個國家，所以裡面有很多人，因為有這個國家，所以你可以去依賴著國家，依賴著她的養分。

1969年6月27日，位於紐約市格林威治村同志聚集的「石牆酒吧」（Stonewall Inn），以沒有售酒許可為名遭警方突襲，強行帶走店內變裝者與顧客，同志社群不堪長期歧視性侵擾，連日上街遊行被警方暴力拘捕。石牆事件成為全球爭取同志權益的濫觴，每年6月也是美國的同志驕傲月，各地都會舉行大型同遊活動。

LGBT 同志驕傲月 紐約

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