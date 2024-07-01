【專家之眼】桃色交易與警察誘拐我老婆-民鮮久矣

花蓮縣議員林源富在6月27日的縣議會臨時會自爆，花蓮縣警局吉安分局長「誘拐人妻」。是否「誘拐人妻」，只有當事人知道，這裡不分析、研判。但類似的事情，分分秒秒都在上演，或這裡，或那裡，或台灣，或地球的某一角落。

這樣的問題，其實不難解。如果妻子能被誘拐，那麼，這樣的婚姻，值不值得繼續？答案應該很清楚。但如果問題出在自己，不管是什麼原因，例如自己不夠優秀、不是對方欣賞的類型，那麼，就放手，這是兩全其美，既成全了妻子，也讓自己有個新的開始。很多人太在意分合，其實，分合沒有絕對的意義。愛不是佔有，而是成全。孔子說：「君子有成人之美，不成人之惡，小人反是」，在婚姻或感情當中，一樣適用。

上述事件讓我聯想起1993年的一部電影《桃色交易（Indecent Proposal）》，或譯成《不道德交易》，即使過了31年，這部電影所探討的主題仍然沒有過時。很多人以為，時代變了，什麼都變了，其實不是，人心亙古亙今，從沒變過，沒有多一點，也沒有少一點。

《桃色交易》的劇情，有勞讀者自己細細品味。本文直接探討其中的幾個問題。

第一個問題，你的價簽(price tag)是多少？億萬富翁John Gage說，「每一個人都有一個價格(Everyone has their price, the important thing is to find out what it is.)」。因為是Diana（黛咪•摩爾 飾）的關係，John Gage願意出價1百萬美元，買Diana一夜，這就是本劇的核心問題。

有的人只要給他一顆糖果，他就能跟你走；有的人必須給100萬，他才願意跟你走；有的人必須給上10億，他才願意跟你走。這裡的糖果也好、100萬也好、10億、100億也好，不一定就是錢，原因是每一個人的所好不同，有的人是錢，有的人是色、有的人是權力、名氣、榮譽、愛情、親情、取樂、壽命、健康、有的人在意的是所謂的品味、學識、風度、幽默、技藝，總之，各有所好，但其本質並無不同，都有一個價。

第二個問題，誰能碰到誘惑？雖然魔鬼無處不在。若非是Diana，John Gage會出一百萬？不會的。電影剛上映時，曾引發熱烈討論，為了錢，願不願意把一個晚上給賣了，大多數的女性都表示，假如對象是Robert Redford，不用一百萬，就算是免費，她們都願意。事實上，只有極少數的女人能面臨這個難題，一般女人根本沒有機會。

如果我只是一般姿色、如果我與別人沒有不同，「誘惑」不會降臨我頭上，也就根本碰不到第一個問題。那麼，誰時時刻刻面臨誘惑？出乎您的意外：總統、院長、握有大權的地方首長、卓越的企業家、特厲害的學者。任何的「關鍵」角色都必然面臨誘惑。

第3個問題，有沒有人是沒有價簽的？當然有，只不過這種人少之又少，文天祥是其中的一個。南宋滅亡後，文天祥兵敗被俘，受俘期間，元世祖以高官厚祿勸降，文天祥寧死不屈，這就是「民鮮久矣」，能堅持善良到底的人，太少了。

第4個問題：出賣靈魂，值得嗎？關於影片的結局，不少觀眾覺得過於牽強。破鏡無法重圓，當他們出賣靈魂的那一刻起，感情就結束了。就算現實中真的復合了，味道也變了。