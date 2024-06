【專家之眼】桃色交易與警察誘拐我老婆-民鮮久矣

花蓮縣議員林源富在6月27日的縣議會臨時會自爆,花蓮縣警局吉安分局長「誘拐人妻」。是否「誘拐人妻」,只有當事人知道,這裡不分析、研判。但類似的事情,分分秒秒都在上演,或這裡,或那裡,或台灣,或地球的某一角落。

這樣的問題,其實不難解。如果妻子能被誘拐,那麼,這樣的婚姻,值不值得繼續?答案應該很清楚。但如果問題出在自己,不管是什麼原因,例如自己不夠優秀、不是對方欣賞的類型,那麼,就放手,這是兩全其美,既成全了妻子,也讓自己有個新的開始。很多人太在意分合,其實,分合沒有絕對的意義。愛不是佔有,而是成全。孔子說:「君子有成人之美,不成人之惡,小人反是」,在婚姻或感情當中,一樣適用。

上述事件讓我聯想起1993年的一部電影《桃色交易(Indecent Proposal)》,或譯成《不道德交易》,即使過了31年,這部電影所探討的主題仍然沒有過時。很多人以為,時代變了,什麼都變了,其實不是,人心亙古亙今,從沒變過,沒有多一點,也沒有少一點。

《桃色交易》的劇情,有勞讀者自己細細品味。本文直接探討其中的幾個問題。

第一個問題,你的價簽(price tag)是多少?億萬富翁John Gage說,「每一個人都有一個價格(Everyone has their price, the important thing is to find out what it is.)」。因為是Diana(黛咪•摩爾 飾)的關係,John Gage願意出價1百萬美元,買Diana一夜,這就是本劇的核心問題。

有的人只要給他一顆糖果,他就能跟你走;有的人必須給100萬,他才願意跟你走;有的人必須給上10億,他才願意跟你走。這裡的糖果也好、100萬也好、10億、100億也好,不一定就是錢,原因是每一個人的所好不同,有的人是錢,有的人是色、有的人是權力、名氣、榮譽、愛情、親情、取樂、壽命、健康、有的人在意的是所謂的品味、學識、風度、幽默、技藝,總之,各有所好,但其本質並無不同,都有一個價。

第二個問題,誰能碰到誘惑?雖然魔鬼無處不在。若非是Diana,John Gage會出一百萬?不會的。電影剛上映時,曾引發熱烈討論,為了錢,願不願意把一個晚上給賣了,大多數的女性都表示,假如對象是Robert Redford,不用一百萬,就算是免費,她們都願意。事實上,只有極少數的女人能面臨這個難題,一般女人根本沒有機會。

如果我只是一般姿色、如果我與別人沒有不同,「誘惑」不會降臨我頭上,也就根本碰不到第一個問題。那麼,誰時時刻刻面臨誘惑?出乎您的意外:總統、院長、握有大權的地方首長、卓越的企業家、特厲害的學者。任何的「關鍵」角色都必然面臨誘惑。

第3個問題,有沒有人是沒有價簽的?當然有,只不過這種人少之又少,文天祥是其中的一個。南宋滅亡後,文天祥兵敗被俘,受俘期間,元世祖以高官厚祿勸降,文天祥寧死不屈,這就是「民鮮久矣」,能堅持善良到底的人,太少了。

第4個問題:出賣靈魂,值得嗎?關於影片的結局,不少觀眾覺得過於牽強。破鏡無法重圓,當他們出賣靈魂的那一刻起,感情就結束了。就算現實中真的復合了,味道也變了。