專家批台農發成效不彰 新董座反駁

為降低貿易自由化對我國農業的衝擊及掌握外銷契機，農業部於二○一六年輔導成立台農發公司，其肩負「市場風險分散」、「技術輸出」及「海外投資與資材外銷」三大核心任務。專家說，上述三任務至今已名存實亡，台農發新任董事長由農業部簡任技正唐淑華借調接任，她否認成效不彰一說。

回顧二○二二年，台農發、台農投兩公司經營因連年虧損，時任農委會主委陳吉仲稱，為讓這兩間公司財務自給自足，兩家公司將朝整併進行，此舉在當時備受批評，各界認為，在三大核心任務上並未展現「農產國家隊」應有的績效，甚至還要靠減資一點五億與合併來彌補虧損。

曾參與台農發籌備人士表示，過去「市場風險分散」主要是針對中國大陸市場進行分散，但現在大陸市場逐步對台關閉，分散市場的目的也就不再存在，台農發也可能變成與民爭利的公司，而官股色彩這麼濃厚的公司，是否具備專業人是最大的關鍵。

唐淑華表示，台農發一直有務實分散市場，近年已建立良好行銷與供應鏈夥伴關係，如服務海外商社和買主等，產地和供應鏈都做了很多努力，也取得不少海外訂單，今年二到六月台農發就已出口鳳梨約兩千公噸。