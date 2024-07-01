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人文組院士 當選人恐創新低

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
中央研究院院士會議，今天舉行第卅五次院士會議開幕式，兩百多位國內、外院士與會。圖為中研院。圖／聯合報系資料照片
中央研究院院士會議，今天舉行第卅五次院士會議開幕式，兩百多位國內、外院士與會。圖為中研院。圖／聯合報系資料照片

兩年一次的中央研究院院士會議，今天舉行第卅五次院士會議開幕式，兩百多位國內、外院士與會。今年恢復兩年一次選拔，據了解人文組光大會通過的提名人選便不足十名，今年會不會再創當選人數最低紀錄，令人憂慮。

中研院現有院士二七一人，其中數理科學組六十五人、工程科學組五十八人、生命科學組九十三人、人文及社會科學組五十五人，並有十五位名譽院士，預計選出四組、每組最高人數不超過十人的新科院士。

但從二○一六年起當選名額逐年下滑，往往不到足額的一半。尤以人文組最嚴重，二○一六年創下最低紀錄，僅三人當選。二○二二年的院士會議因疫情延宕、跟上屆足足隔了四年，也僅選出三名人文院士，外界認為愈來愈少人研究人文，人文科系沒落，是主要原因。今年會不會再創當選人數最低紀錄，令人憂慮。

反送中運動期間，中研院院士、香港城市大學校長郭位被批神隱。香港民主運動參與者及香港大學生與畢業生也曾經共同發出公開信，指香港大學校長、中研院院士張翔，於反送中運動期間未能捍衛校園言論與學術自由，呼籲撤回其中研院院士榮譽。

民進黨立委范雲要求中研院提出「中央研究院院士行為準則草案」並列入第本次院士會議議程，中研院則表示，此一準則於二○一九年便啟動討論並成立工作小組，但歷經疫情、工作小組召集人朱雲漢辭世等延宕，上屆也曾在會議中討論但未有決議，今年會繼續討論並擴大參與。據了解，此案排在周二下午閉門會議時討論。

中研院 院士 香港城市大學

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