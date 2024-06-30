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客委會表揚238戶客語家庭 5至87歲橫跨4世代

中央社／ 桃園30日電

客委會主委古秀妃今天頒獎表揚238戶客語家庭。客委會指出，這238戶客語家庭年齡層涵蓋5歲至87歲，更有1戶為4代同堂大家庭。從民國97年至今，全國有逾3300戶家庭接受表揚。

客委會下午在國立中央大學大禮堂舉辦客語家庭表揚典禮，古秀妃接受媒體聯訪時表示，母語其實是從家庭開始，它不只是一個工具，也是很重要的情感依據，因為有這樣情感的依據，文化才得以形成，所以非常鼓勵孩子從小在家庭裡養成說母語的習慣。

古秀妃說，客委會用表揚方式肯定在家裡使用客語互動、生活習慣使用客語交談的家庭，接受表揚的家庭都是自己主動報名，令人更加肯定，希望透過這樣的方式，呼籲更多民眾，即使還不會用客語，但不妨從現在開始學習。

來自新竹縣的民眾黃曼姝表示，客語的保存、傳承很重要，應該從家裡開始，因此除了學校課程，平常在家裡都會盡量用客語與2個孩子溝通，回娘家時也會鼓勵孩子與長輩用客語練習，由於新竹縣政府提供認證獎金，她也與孩子們一起參加取得客語認證。

客委會指出，這次共有238戶家庭、近900名成員獲得表揚，其中2代家庭有148戶、3代家庭有89戶，更有1戶4代同堂大家庭，年齡層涵蓋5歲至87歲，讓客家語言文化代代相傳。從民國97年至今年，全國已有逾3300戶家庭接受表揚。

客委會 客語

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