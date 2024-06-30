一起把永續融入生活！首屆《永續好日子》松菸登場 近萬民眾熱情響應、把握最後一天大獎帶回家

由聯合線上主辦的第一屆《永續好日子》，6月29、30日在松山文創園區盛大登場，以「永續好日子，算我一份子」為主軸，安排「食、衣、住、行、育、樂」6大主題策展，現場還有永續生態聚落、逆轉園遊會、永續演唱會、DIY活動、劇團表演、扭蛋抽獎。

活動第一天吸引近萬民眾到場響應，用行動加入永續行列。聯合線上總經理官振萱表示，希望帶給社會大眾不同的想像，從生活中的日常小事開始，每天就有100次改變世界的機會。

《永續好日子》設有豐富的集章闖關轉扭蛋遊戲，挑戰完成6關集章即可轉扭蛋一次，每天超過200份大小好禮，總價值超過25萬元，連續2天傍晚由永續演唱會接力登場，有興趣的民眾把握最後機會。

永續領袖到場響應 聯合線上總經理官振萱邀大家當「無廢人」

開幕式邀請多位重磅嘉賓一起共襄盛舉，包括台北市副市長林奕華、台北市青年局長殷瑋、台北市觀光傳播局長旅遊推廣科股長游美娟、台灣科技大學主任秘書呂政修、交通部觀光署北海岸及觀音山風景區秘書邱于庭、家樂福文教基金會執行長蘇小真、蝦皮線上購物總監陳先倫、茶籽堂創辦人趙文豪等。 聯合線上總經理官振萱呼籲大家一起實踐永續。圖／江建泰攝影

聯合線上總經理官振萱表示，這是聯合線上《倡議家》成立6年以來，首次舉辦實體活動，在策畫過程中，也參考許多國際案例，包含日經每年舉辦與兒童相關的展覽活動、還有被譽為全世界最乾淨音樂祭的富士搖滾等，所以思考如何為台灣的永續做更多事。

官振萱引用英國生物學家珍古德的名言：「每個人一天有3次機會改變世界」，也就是早午晚餐時間，從一日三餐這種日常小事開始，一點一點改變世界，其實每天都有100次改變世界的機會。她也將自己的二手衣交由高林文創基金會的裁縫師，現場改造成抱枕，身體力行做個「無廢人」。

陳永泰公益信託總幹事王景賢希望透過逆轉園遊會，讓社福機構與民眾有面對面接觸的機會。圖／江建泰攝影

共同合辦活動的陳永泰公益信託總幹事王景賢認為，ESG已成為企業經營顯學，社會上也有許多社福機構投入執行，表現相當出色，但缺少被大眾看見的機會，因此「逆轉園遊會」讓機構直接與大眾面對面接觸，互相了解，建立良好社會氛圍。

家樂福文教基金會執行長蘇小真強調，永續不該是痛苦的事，盼大家都能從自己開始做永續。圖／江建泰攝影

家樂福文教基金會執行長蘇小真則分享，家樂福從傳統零售業走向永續企業，一路上並不容易，當消費者與生產端無法達成共識時，也有諸多無奈，例如生產者不想使用農藥，但消費者又想購買漂亮蔬果。她認為，永續應該是有趣好玩的事，因此家樂福近年推動「從i開始」，讓永續從每個人自身做起。

台北市副市長林奕華期待透過每個小行動，逐步改變社會氛圍。圖／江建泰攝影

台北市副市長林奕華也提到，這學期開始，學生每學期都會吃到一次動福蛋，學校同步配合進行動保教育，看見孩子的動保知識因此提升，相當感動。她表示，永續除了從政府推動，也需要民間一同響應，像是旅宿業者明年起不得提供180ml以下的盥洗保養用品，鼓勵大家出遊時自己攜帶，期許每個人透過小行動，一點一滴改變社會。

DIY、劇場、演唱會親子同樂 把握最後一天抽iPhone、機車

為期2天的《永續好日子》盛典，有多場趣味DIY活動，除了廢棄布料、紙類、再生木料改造，還有小家電免費檢修、花卉苔球製作。還有免費拳擊體驗、玩具圖書館的遊樂與拆解體驗、大型主題氣墊城堡，大朋友小朋友更不能錯過由家樂福與如果兒童劇團攜手打造的故事劇場《快樂雞蛋小偵探》，歡迎親子一起看劇破案、體驗手做雞蛋料理。

《永續好日子》有多場diy活動，邀請大家永雙手讓廢棄物再次重生。圖／江建泰攝影

家樂福與如果兒童劇團攜手打造的故事劇場《快樂雞蛋小偵探》，吸引許多大小朋友踴躍參與。圖／江建泰攝影

為了響應環保，民眾自備環保餐具、環保袋，即可獲得100元園遊券一張，完成大會闖關任務、集章，即獲得扭蛋抽獎機會，有機會抱走iPhone 15、iPad 10、光陽省油冠軍車 KYMKO K1 LED、CHIMEI 奇美 4K Google TV 等大獎，總價值超過25萬元，超過200份大小獎項等你帶回家。

此外，2天傍晚皆有永續演唱會，集結流行、搖滾、民謠、客家、原民等風格的11組創作歌手與獨立樂團；6月30日活動最後一天，有四分衛、芒果醬等知名樂團，用音樂分享他們的永續主張，邀請大家一起隨著音樂搖擺，為這周末畫下最High最永續的句點。