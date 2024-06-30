減少動物化學實驗 環境部提供替代性指引

為減少化學物質動物實驗，環境部化學署提供替代性指引或說明文件，並以減少登錄費用方式鼓勵業者，相關措施如運用人造皮膚，使用牲畜屠宰後的眼睛等。

為了解化學物質的製造、使用，需要經過實驗、確認相關基本資料，判斷是否有危害性，並登錄以便管理。其中在台灣的登錄項目中，關於毒理有15種使用動物實驗；另有3種生態毒理，會使用脊椎動物實驗。

環境部化學物質管理署提供動物替代測試相關指引或說明文件，包含皮膚腐蝕性及刺激性、皮膚過敏性、眼睛刺激性等3種樣態優先；截至民國112年，化學署訂定替代測試相關指引或說明文件共8份，供業者參照。

化學署評估管理組長林松槿告訴中央社記者，其實現在替代方案中，包含一些新技術的運用，如人造皮膚，也能呈現化學物質的刺激性；另外牲畜屠宰後，會取用如眼睛部位協助化學物質測試。

林松槿表示，相關指引是讓業者參考，去收集資料、或進行非動物測試方式；希望與國際接軌，朝向應用符合取代（Replacement）、減量（Reduction）、優化（Refinement）的3R原則，進行化學品安全性或危害評估。

林松槿說，以新化學物質3種毒理項目為例，自108年起至今，以替代方法繳交登錄資料件數整體增加約40%至80%。

林松槿指出，雖然現在仍以指引方式建議，但化學署也以減少交繳登錄費用措施，鼓勵業者使用替代方式；長期目標會朝向法規化，不過這需要跨部會共同研商，仍待進一步討論。