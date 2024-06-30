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聯合報一周大事 6/23~6/29
國內
24日：賴清德總統對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。
26日：立法院職權行使法、刑法修正案等國會改革法案生效，正式成為法律。
27日：陸委會宣布即起調整中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表「非必要前往」的橙色燈號，「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。
國外
26日：南美國家玻利維亞爆發軍方政變未遂事件，總統阿爾斯則號召民眾上街反制，帶頭的陸軍總司令朱尼嘉在電視直播中被警察帶走。
27日：美國總統大選首場辯論登場，前總統川普抨擊拜登放任非法移民毀了一切；拜登反轟川普留下許多爛攤子。
27日：歐盟廿七國領導人通過三大高層人事案，同意執委會主席范德賴恩連任。
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