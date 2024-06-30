聯合報一周大事 6/23~6/29

1957年6月29日，巴拿馬新任駐華大使韋嘉當日上午10時50分乘西北航空公司班機，自香港飛抵台北履新，舊任大使芝蘭也同機來台辦理交接。韋嘉大使對於這次代表巴國，奉使來華至感「愉快而榮幸」。他並代表巴拿馬總統和人民向總統蔣中正和中華民國人民致意。

2024-06-29 09:00