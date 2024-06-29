中研院院士會議7/1登場 新科院士都具本國籍

中研院第35次院士會議將於7月1日至4日舉行，約有200多名國內、外院士與會，會議也將選出第34屆新科院士，這屆新科院士都不再有國籍爭議，都會是本國籍院士。

中研院每2年舉辦一次院士會議，並由院士會議就學術界成績卓著人士選舉出新科院士，第35次院士會議將於7月1日至4日舉行。

根據會議議程，7月1日為院士會議開幕式，將頒發院士證章與院務報告，2日則邀請英國國家學術院院士、英國劍橋大學政治思想史教授理查‧柏克（Richard Bourke）以及中央研究院院士、美國哈佛大學電腦科學與電子工程、比爾蓋茲講座教授孔祥重（Hsiang-Tsung Kung）進行主題演講。

2日下午有「專題討論：走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景」，並邀請行政院副院長鄭麗君擔任與談人。

中研院表示，會議期間也將進行院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，並於7月4日綜合審查結束後，選出第34屆院士暨名譽院士，並於會後記者會公布。

過去外界關注中研院院士的國籍，中研院這次從提名流程開始，就請內政部協助確認被提名者國籍，若無法確認可能就建議提名者改提名為名譽院士，因此這次選出來的新科院士都將具有本國籍。

中研院院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

根據資料，中研院現有院士271人，其中數理科學組65人、工程科學組58人、生命科學組93人、人文及社會科學組55人等，並有15位名譽院士。