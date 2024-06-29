數位性暴力預防 婦援會推全國首本數位隱私權繪本

防治數位性暴力，婦女救援基金會今天出版全國第一本專門教育數位身體隱私界線的繪本「紅線奇蹟」，盼幫助孩子、家長和老師了解網路性誘拐手法，向下扎根預防數位性暴力。

數位性暴力案件近年來持續增多，婦女救援基金會也透過實務服務經驗發現，受害者年齡有越來越小的趨勢，因此必須加強教育和宣導，讓孩子們在早期就能建立起數位隱私的正確觀念。

婦女救援基金會今天召開記者會，宣布出版全國第一本專門教育數位身體隱私界線的繪本「紅線奇蹟」，盼幫助孩子、家長和老師了解網路性誘拐的手法、對孩子的傷害，並教育孩子認識數位身體隱私權。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，在數位時代下，兒少透過網路遊戲、社群網路平台進行社交已經是常態，不可能去禁止，然而婦援會進校輔導後卻發現，有許多學生不知道數位身體隱私權的界線，也不知道將隱私照交出去之後可能會造成什麼傷害。

杜瑛秋提到，許多預防數位性暴力的教育宣傳都是從高中、大學開始，但預防教育必須從國小開始扎根，因此這本繪本以國小三年級以上孩子、家長、老師為主要閱讀客群，盼透過繪本進行數位身體隱私權和數位身體界線概念的教育。

繪本「紅線奇蹟」邀請曾以「鯨海奇航」獲第17屆九歌現代少兒文學特別獎、以「垃圾王子」獲教育部文藝創作獎童話類特優，出版「鯨海奇航」、「神探噴射雞」、「三個傻瓜的籃球夢」、「扭轉命運的汪喵咖啡館」等40多本原創書籍的知名兒童文學作家蕭逸清書寫故事，及邀請從事兒童青少年藝術教育數年的鄭恩進行圖繪製。

杜瑛秋說，繪本「紅線奇蹟」內容包含數位隱私權、數位身體概念的介紹、常見案例、數位身體隱私權向下扎根教育以及繪本使用方式與思考討論內容建議等。

杜瑛秋說，繪本包含一系列生動的故事情節和直觀圖畫，能在輕鬆的閱讀過程中，讓孩子、家長和老師了解網路性誘拐的手法、對孩子的傷害及應對方法，進而潛移默化地建立數位身體隱私的正確觀念。同時，書中也附有使用方式，可以為家庭和學校提供教育方向。

婦女救援基金會表示，考量偏鄉學校資源相當不足，因此將贈送「紅線奇蹟」繪本給25所偏鄉國小，每個學校2本，提供學生閱讀和老師教學使用，讓學生認識數位身體界線與數位身體隱私權。