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文化大學組團訪花蓮 支持震後經濟重建

中央社／ 台北29日電

地震影響花蓮觀光旅遊產業，中國文化大學校長王子奇近日率團訪問花蓮，支持花蓮縣的經濟重建，未來也會合作地景藝術、農業綠色經濟和節能環保等議題。

文大今天發布新聞稿，王子奇於本月28日率團參觀花蓮縣文化局的石雕館、美術館以及將軍府等景點，並拜會花蓮縣政府，受到縣長徐榛蔚歡迎。

文大指出，徐榛蔚是文大校友，畢業於國樂系，從音樂跨足政壇，用自己的處世之道帶領花蓮鄉親攜手邁向國際舞台。這次拜會，是雙方深厚情誼的最佳見證。

王子奇表示，這次出訪加強了花蓮縣與文化大學之間的聯繫，進一步鞏固了校友間的深厚情誼，他祝福所有花蓮校友平安喜樂，並期待更多校友返校，共同見證母校的成長與發展。

徐榛蔚則說，作為文大校友，她深知文大在教育和文化上的貢獻。這次代表團的到訪，不僅是對花蓮觀光經濟的支持，更是對校友情誼的再度凝聚。她並呼籲各界團體積極響應到花蓮旅遊，助力當地經濟重建。

徐榛蔚 文化大學 花蓮

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