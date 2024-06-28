快訊

國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

寮國一中下對台免簽 外交部呼籲勿扈從中國

中央社／ 台北28日電

寮國宣布對中國採取普通護照15天免簽政策，台灣也適用其中。外交部今天譴責，中國在國際間施壓他國貶抑台灣主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑，並呼籲寮國勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，寮國政府為推廣觀光旅遊，於26日簽發一份針對中國旅客實施免簽入境的文件，內容規定自7月1日至12月31日有旅行社陪同的中國團體觀光客，透過在寮國立案的旅行社安排行程，並事前提出免簽申請，可免簽入境寮國停留15天。

外交部表示，經查證該免簽文件的實施對象為中國及港澳台遊客，但文件實施細則中也敘明，台灣旅客入境時仍需申請落地簽證

外交部重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，對於中國在國際間施壓他國貶抑台灣主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑予以強力譴責。外交部並已指示駐越南代表處向寮國政府再次聲明台灣立場，呼籲寮國政府勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

外交部提醒民眾，目前赴寮國旅遊的入境規定未有改變，民眾可以落地簽證或電子簽證等方式入境寮國，相關申請方式及須知均公布於外交部領事事務局官網。

免簽 外交部 簽證

延伸閱讀

沈伯洋稱遭冒名入境他國 王鴻薇要外交部速查國安危機

俞大㵢遭控亂花公帑800萬 林佳龍給出明確數字

相關新聞

登山家張元植白朗峰墜崖離世 外交部：已與家屬聯繫

台灣知名登山家張元植經證實，於6月27日攀爬白朗峰不慎失足從250公尺高處墜崖，尋獲時已無生命跡象，享年36歲。對此，外...

入境隔離犬貓檢疫所探視放寬？ 陳駿季：飼主將可透過監視器查看

民進黨立委郭昱晴今天在立法院會質詢動保警察制度、入境犬貓隔離探視等議題。農業部長陳駿季答詢，農業部會往「以正式員額編制動...

國產蛋供過於求 卓榮泰：以民生、價格穩定為標準

近期國產雞蛋供過於求，產地價格多次調降，立委建議國軍可增加採購。是否釋出進口蛋，行政院長卓榮泰今天說，要求以民生穩定、價...

博愛座爭議多 衛福部修法改名優先席、放寬適用對象

近期博愛座爭議頻傳，衛福部長邱泰源日前要求社家署，採單條修正方式，調整「身心障礙者權益保障法」第53條中有關博愛座規定，並於今日預告、7日後截止，法條內文除將博愛座更名為「優先席」，也調整適用對象，將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為其他實際需要者。

蕭美琴逛國際食品展 讚「嘉市好店館」業者活潑有創意

副總統蕭美琴上午由外貿協會董事長黃志芳陪同，逛台北國際食品展，走到「嘉市好店館」為業者加油打氣，盛讚活潑有創意，業者身上...

韓國瑜出手！立院大怒神電梯11缺失 第三方報告建議全換新

立法院中興大樓電梯過去曾發生急速下墜或立委被關在裡面的現象，被外界戲稱為「大怒神」，立法院長韓國瑜上任後出手整頓，立院總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。