台灣與理念相近國家合辦民力精進營 強化防衛韌性

外交部今天指出，外交部與美國、日本、澳洲、加拿大及芬蘭等國共同舉辦，並與內政部警政署合作，於25日至27日在台灣辦理「全球合作暨訓練架構（GCTF）民力訓練精進與強化」國際研習營，強化全社會防衛韌性。

外交部指出，「全球合作暨訓練架構（GCTF）民力訓練精進與強化」國際研習營，共有來自全球27個國家貴賓及國內民力相關訓練人員參與，分享各國民力訓練的最佳實踐，以面對共同挑戰，增進全社會韌性。

外交部表示，活動由國安會副秘書長徐斯儉與合辦國家駐台代表開幕致詞，另由台灣與國際講者分享各國民力訓練經驗，深入探討課程設計、運用與驗證，與會代表針對警報發放系統運用、疏散避難設施規畫及管理，以及民間NGO協力運作機制等主題交換意見，最後安排國際貴賓參訪台灣民力任務隊北區訓練中心及台北捷運民防車站西門站，實地瞭解台灣民力訓練情況與民防設施。

外交部提到，在當前國際局勢瞬息萬變及氣候變遷的威脅下，提升全社會韌性與緊急應變能力至關重要，台灣與理念相近國家將持續攜手合作，透過GCTF平台促進國際交流與合作，強化各國全社會防禦韌性，打造強而有力安全的社會，維護世界和平與穩定。