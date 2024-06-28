外交部參加貿易援助全球檢視大會 展現援助成果

外交部今天指出，世界貿易組織（WTO）26至28日在日內瓦舉行「貿易援助全球檢視大會」，外交部與國合會、聖露西亞政府部門及台灣企業Datayoo科技公司共同組團參加並舉辦座談會，展現台灣國際貿易援助成果。

外交部今天發布新聞稿指出，世界貿易組織所舉行的「貿易援助全球檢視大會」（Aid for Trade GlobalReview），外交部與財團法人國際合作發展基金會、聖露西亞農漁業、糧食安全暨鄉村發展部及曾參與合作發展計畫的台灣企業Datayoo科技公司共同組團參加。

外交部指出，會議期間並舉辦「以數位科技賦能提升糧食系統永續發展韌性」（Building Sustainabilityand Resilience into Food Systems through DigitalTransformation）為題的座談會，分享台灣以數位科技專長協助友邦推動糧食永續發展及保障糧食安全的國際貿易援助經驗，同時擴大宣揚並彰顯台灣結合科技力量與公私協力推動發展合作業務的成效。

外交部表示，台灣作為WTO會員及國際社會負責任的一員，積極透過對外執行國際發展合作貢獻台灣發展經驗。近年來響應國際潮流，也致力於結合公私部門能量，與友邦及理念相近國家深化國際發展事務的合作，使台灣成為全球永續發展的堅實夥伴。

外交部說明，此次組團舉辦座談會，除宣揚台灣對外國際合作的理念外，並以實際經驗說明如何透過數位科技促進我國友邦建構更具韌性的農作物生產體系，以及提升農作物產銷供應鏈效能，以對抗氣候變遷及促進經濟發展，展現台灣國際貿易援助成果與貢獻。

外交部提到，WTO於2005年部長會議決議，每兩年舉辦一次「貿易援助全球檢視大會」，期透過貿易援助及技術合作方式協助開發中國家及低度開發國家運用貿易作為工具推動經濟發展，每屆約有上千人與會，是非常具代表性的國際合作及援助主題論壇，台灣一向積極參與並申辦周邊活動。