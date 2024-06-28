快訊

日本「森永小饅頭」疑混入動物糞便 食藥署急查6輸入業者

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

勞動節全國一致放假 政院：涉及放假日增加須考量

中央社／ 台北28日電

民進黨立委林宜瑾今天說，她長期推動五一勞動節全國一致放假，但從行政院核定的2025年政府行政機關辦公日曆表來看，此訴求再度落空，呼籲行政院公開向民眾說明。

政院人士表示，此倡議涉及影響層面相當廣泛，目前全年總放假日數為115天至116天，已達立法院民國89年附帶決議的上限，勞動節如調整為全國放假，涉及放假日增加，需要一併考量。

至於明年勞動節是否全國放假，政院人士說，仍待各界共識後處理，相關部門皆會審慎評估各項建議。

林宜瑾3月在立法院總質詢問到，五一勞動節是否能夠全國一致性放假。時任行政院長陳建仁回應，目前全國總放假日已經完全占滿了，可以考慮五一全國一致性放假，但需要有相當調整。

在行政院核定2025年政府行政機關辦公日曆表後，林宜瑾今天發布新聞稿指出，在台灣同樣是受薪階級，卻因為勞保、公保之別，硬生生被劃分成「軍公教」與「一般勞工」，只有一般勞工才能在勞動節放假。

林宜瑾認為，這種劃分方式不但違背勞動者大團結的精神，在實務面也造成困擾，因為全國放假日的不一致，造成校園內、機關和家庭中，部分人員放假、部分人員工作和上課的荒謬情境年年發生，現在勞動節全國一致放假落空，行政院有義務公開向全國民眾說明。

林宜瑾表示，五一勞動節是否能全國一致放假，關鍵在於紀念日及節日實施辦法，應早日修正，讓五一勞動節不再依據勞保、公保的身份別，決定是否放假。

勞動節 林宜瑾 行政院

延伸閱讀

勞動節全國一致放假再落空 綠委批：政院態度反覆

相關新聞

登山家張元植白朗峰墜崖離世 外交部：已與家屬聯繫

台灣知名登山家張元植經證實，於6月27日攀爬白朗峰不慎失足從250公尺高處墜崖，尋獲時已無生命跡象，享年36歲。對此，外...

入境隔離犬貓檢疫所探視放寬？ 陳駿季：飼主將可透過監視器查看

民進黨立委郭昱晴今天在立法院會質詢動保警察制度、入境犬貓隔離探視等議題。農業部長陳駿季答詢，農業部會往「以正式員額編制動...

國產蛋供過於求 卓榮泰：以民生、價格穩定為標準

近期國產雞蛋供過於求，產地價格多次調降，立委建議國軍可增加採購。是否釋出進口蛋，行政院長卓榮泰今天說，要求以民生穩定、價...

博愛座爭議多 衛福部修法改名優先席、放寬適用對象

近期博愛座爭議頻傳，衛福部長邱泰源日前要求社家署，採單條修正方式，調整「身心障礙者權益保障法」第53條中有關博愛座規定，並於今日預告、7日後截止，法條內文除將博愛座更名為「優先席」，也調整適用對象，將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為其他實際需要者。

蕭美琴逛國際食品展 讚「嘉市好店館」業者活潑有創意

副總統蕭美琴上午由外貿協會董事長黃志芳陪同，逛台北國際食品展，走到「嘉市好店館」為業者加油打氣，盛讚活潑有創意，業者身上...

韓國瑜出手！立院大怒神電梯11缺失 第三方報告建議全換新

立法院中興大樓電梯過去曾發生急速下墜或立委被關在裡面的現象，被外界戲稱為「大怒神」，立法院長韓國瑜上任後出手整頓，立院總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。