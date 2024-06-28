快篩驗陰就沒染疫？專家建議：高風險族群5天內篩2次

新冠迎來第六波疫情，預估7月會達到高峰，單周染疫人數上看十萬人次。感染症醫學會秘書長王振泰指出，新冠病毒對某些族群來說還不算「過去」，新冠病毒變異快，並且疫苗保護力會消退，建議高風險族群若疑似染疫，應該在5天內快篩2次，不要因為第一次驗陰就以為沒有感染，錯過用藥時間。

立法院厚生會、立委陳菁徽舉辦「後疫情時代新冠防疫政策總檢討」公聽會，邀請專家與政府部會針對疫情現況、醫療院所因應狀況等討論。

台大公共衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠病毒對脆弱族群影響很大，根據疫情前趨勢推算，平均餘命會縮短5個月，依照疫情前預期，2024年平均餘命推估應為82.3歲，但是國發會預測今年平均餘命為81.91歲。

王振泰指出，新冠對某些族群來說還不算過去，死亡率雖然降到千分之一，已經很低，但是新冠病毒是RNA病毒，突變速度快，並且疫苗跟感染得來的免疫力會隨時間減弱，仍不可以輕忽，特別高齡族群風險大。他建議，高風險族群若有疑遇感染跡象5天內應該要做2次快篩，不能因為一次快篩就排除，篩陽後盡速就醫，投以抗病毒藥物。

感染症醫學會理事長王復德也說，現在還沒有到完全與新冠病毒共存的階段，我國在研發藥物跟疫苗上仍比較困難，應該要列為努力目標。另我國雖然有統計相關疫情資訊，但分散在各處、沒有整合，建議可以比照美國等有一般感染熱點。

中國附醫副院長黃高彬表示，第一線開業診所對疫病恐慌嚴峻，新冠疫情前口罩生產很快就跟上，疫情前口罩8成來自大陸，隔離衣材料甚至買不到，呼籲平時就可以做適當準備，若有過期隔離衣也可以作為穿著練習使用。另，他也呼籲，政府可以研究重症，由中央主導，並委由重症醫學會、感染症醫學會等單位執行。

醫師公會全聯會理事長周慶明建議，未來面對類似新冠病毒流行的醫療分級模式，初級可在社區醫療群強化診所、社區篩檢站，重症再到醫院。回顧新冠初期，當時詢問若有類似方艙醫院的收容中心，基層醫師是否願意配合，結果有200多位醫師站出來。醫師一直都在「牛棚待命」，政府需要便義無反顧，基層收治病人，也能避免醫院收治太多輕症病人，導致負荷過重。

台灣年輕病友協會副理事長表劉桓睿示，病友團體如癌友，染疫影響治療，希望中央能夠注意，編列更多經費支持，讓高風險族群受到保護，包含快篩需求，呼籲114年度就能看到預算調整。

針對會中各界建議，衛福部周志浩常務次長回應，衛福部資訊處已向行政院提報計畫，希望把電子資訊跟系統都串連做更好，資訊更暢通。各界關心的醫療體系財務支持，衛福部跟行政院也努力檢討中。陳菁徽指出，會請衛福部思考篩陽後是否加速拿到藥物，建立SOP，面對疫情相關經費不足，研擬編列後疫情時代專款，並思考將研究與臨床使用分開編列。