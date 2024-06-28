國產蛋供過於求 卓榮泰：以民生、價格穩定為標準

近期國產雞蛋供過於求，產地價格多次調降，立委建議國軍可增加採購。是否釋出進口蛋，行政院長卓榮泰今天說，要求以民生穩定、價格穩定為唯一標準，國軍部分有助穩定供需，已在執行。

立法院今天繼續進行施政總質詢。台灣民眾黨立委張啓楷質詢時指出，國會職權修法生效後，卓榮泰上午受訪時說今天赴立法院就是要「以身試法」，但他覺得應該是合適的「適」，因為卓榮泰很會協調；卓榮泰則說，至少不是以身「觸」法，到目前感覺都不錯。

張啓楷說，今年雞蛋供過於求，是否還會從國外進口雞蛋。卓榮泰答詢時說，當然有做生產的規畫、做調節工作，讓國外進口蛋不要影響市場的價格以及民生需求。

張啓楷說，蛋價已逼近近4年產地價最低行情，中央畜產會5月17日起，卻將近2200萬顆蛋放到市面。卓榮泰表示，農業部跟蛋商會一定有相當的計畫、用途才這樣做，如果沒有影響市場價格、民生穩定，要進一步評估，不是單從一個數字上考慮。

農業部長陳駿季表示，進口蛋釋出一定會看市場需求，如果市場國內蛋足夠，就不會釋出，會用庫存、滾動倉儲的概念處理。卓榮泰說，他要求以民生穩定、價格穩定來照顧大家，當作唯一標準。

張啓楷問，是否可以透過國軍「周周有雞蛋」加菜。卓榮泰說，這絕對有助於穩定供需，已經在執行了，「我每天都吃2顆蛋」；陳駿季說，已經行文給國軍和一些相關團膳業者，另外進口飼料營業稅也減免到9月底，會跟飼料公會協商，希望將免營業稅部分能回饋給雞農。

陳駿季表示，進口蛋做成蛋液、滷蛋後，他保證釋出時絕對不會超過效期；如果國內雞蛋夠的時候，絕對也不會釋出，「寧願報廢也不會釋出，去影響市場蛋價」。卓榮泰說，會請農業部嚴肅看待，一定站在食品安全上做相關加工、釋出，如果違背這原則，寧願銷毀。

張啓楷指出，超思雞蛋案很可能是啟動國會調查權的第1個案子，當時日本爆發禽流感，卻還從日本進口雞蛋。陳駿季說，日本是以府道縣市去做疫區控管，當時他有確認進口的蛋不是從疫區來，防檢局也有絕對把關，資訊非常明確，會再提供出口檢疫證明。

陳駿季表示，在民國111年時，不可能去預測112年會有這麼大的缺蛋，先去圖利超思做業績，112年再讓超思賺這個錢，這必須澄清，且檢調單位也已經在查。