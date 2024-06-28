外交部歡迎索馬利蘭部長訪團 交流能源礦產合作

外交部今天指出，常務次長陳立國昨天晚間款宴歡迎索馬利蘭共和國能源及礦業部長阿布迪訪團，經濟部國際貿易署參事鄭錦松、台灣中油公司董事長李順欽等賓客與會，雙方就台索能源礦產交流及潛在合作領域，深入交換意見。

外交部今天發布新聞稿，陳立國昨晚在外交部款宴歡迎阿布迪（Abdi Abdillahi Farar）及部長顧問尤素夫（Ibrahim Ali Yusuf）訪團，鄭錦松、李順欽及索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）等賓客與會。

陳立國歡迎阿布迪首度訪台，並說明台索秉持自由、民主的共同價值，自2020年互設代表處後，雙方合作密切，特別是在教育、醫衛、農業、資通訊、商貿及能礦等領域合作成果豐碩。

陳立國表示，台索於2022年簽署能礦合作協定，於2023年在索馬利蘭舉行首屆能礦聯合工作小組會議，此次阿布迪來台參與第2屆會議，進一步深化台索探採油氣與戰略礦藏的互利合作。

阿布迪提到，台灣與索馬利蘭理念相近，是索國重要的國際發展夥伴。索馬利蘭蘊藏豐富的能源與礦產，台灣具備開發能礦資源的人才與知識，期待藉由此次在台舉行的台索能礦會議，讓更多台灣業者認識索馬利蘭的投資潛力，讓互利互惠的台索關係可以長久維持。

外交部指出，阿布迪此次訪台除參加「第2屆台索能礦聯合工作小組會議」，並將出席台灣政府協助開設的「索馬利蘭油氣探勘技術人員短期專業訓練研習班」結訓典禮，見證台索能礦合作的階段性成果，此行也將拜會台灣潔淨能源及礦石加工等相關業者，討論台索在相關領域擴大合作的可能性。