快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

「Long Life TAINAN, Forever Young臺南400-健康福祉展」盛大開幕！

文／ 臺南市政府衛生局 提供

臺南市政府衛生局今（30）日在東區耘非凡美術館盛大舉行「Long Life TAINAN，Forever Young臺南400-健康福祉展」開幕記者會，副市長葉澤山及各界人士親臨現場，記者會由「天創娛樂」的醫療短劇揭開序幕，充滿創意的開場表演為活動增添了歡樂的氛圍。

副市長葉澤山表示，臺南推動健康城市政策已超過20年，積極推動各項健康促進計畫、因應新興疾病與傳染病快速進行防疫整備、面對食安問題層層把關等，就是為了確保每一位市民都能享有健康的生活、以及公平的健康資源。期望透過這次的展覽，與市民朋友一同回顧臺南公共衛生醫療的過去、也放眼未來的挑戰，譜寫臺南健康福祉的新篇章。

衛生局局長李翠鳳表示，「健康福祉展」以「Long Life TAINAN, Forever Young」為主題，展區分為一樓及二樓，以年代串聯整體展覽，展出臺南400年來的公共衛生醫療、照護、社會福利及民俗信仰的歷史發展與演變，同時利用沉浸式場景佈置、互動式科技體驗，來呈現未來的臺南，在融合趨勢科技後，所創造出的智慧生活、智能照護嶄新面貌。希望藉由這樣的安排，讓民眾更有帶入感，並且在參觀展覽的同時，獲取新的健康知識，激發對健康生活的熱情。

本次展覽除了有豐富的內容之外，在視覺設計上也別有巧思，以模型組件作為設計核心，體現出「公共衛生」是經由多方的合力，才足以建立完善的醫療體系、營造健康的生活環境，展場中特別利用模型組合所具備遊戲、趣味性的特質，設計可讓民眾「入境｜入鏡」的巨型模型框拍照區，讓民眾透過拍照就能成為模型組合中的一部分。

此外，衛生局表示，展期的每個周末都有安排親子手作及健身樂活的課程可以體驗，另於展場內還有設計3款紀念章，民眾在觀展前可至服務台領取「集章摸彩券」，集滿後即可參加摸彩活動，有機會抽到電動摺疊自行車、智慧手錶、血壓計等多項好禮。展覽期間為6月30至8月4日上午10時至下午6時(除7月1日外，每週一為休館日)，於臺南市耘非凡美術館(臺南市東區林森路1段370號)盛大展出，歡迎大家暑假一同來逛展！

(臺南市政府衛生局 廣告)

相關新聞

一起把永續融入生活！首屆《永續好日子》松菸登場 近萬民眾熱情響應、把握最後一天大獎帶回家

由聯合線上主辦的第一屆《永續好日子》，6月29、30日在松山文創園區盛大登場，以「永續好日子，算我一份子」為主軸，安排「食、衣、住、行、育、樂」6大主題策展，…

照片看歷史／1962年草根大使來台 美農村青年體驗農村半年

1962年6月30日，在中美農村青年交換計劃下，美國四健會今年派送兩位農村青年來華作為期6個月的友好訪問，21歲的李恩小姐（密西根）和22歲的方德（俄亥俄），中午抵達台北。

吃力不討好！雇主寧找仲介 一圖看懂直聘移工癥結點

台印度勞工合作備忘錄日前通過立法院初審，明定雙方同意推動「直接聘僱計畫」，勞動部長何佩珊說，將採直聘、仲介雙軌制，且直聘將採創新作法。

聯合報一周大事 6/23~6/29

24日：賴清德總統對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

36歲登山家張元植墜崖 命喪法國南針峰

台灣知名登山家張元植前天在法國與團隊一同攀爬白朗峰山系的南針峰時，不幸發生墜落意外離世，讓不少山友感到惋惜。卅六歲張元植...

登山家張元植白朗峰墜崖離世 外交部：已與家屬聯繫

台灣知名登山家張元植經證實，於6月27日攀爬白朗峰不慎失足從250公尺高處墜崖，尋獲時已無生命跡象，享年36歲。對此，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。