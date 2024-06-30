「Long Life TAINAN, Forever Young臺南400-健康福祉展」盛大開幕！

臺南市政府衛生局今（30）日在東區耘非凡美術館盛大舉行「Long Life TAINAN，Forever Young臺南400-健康福祉展」開幕記者會，副市長葉澤山及各界人士親臨現場，記者會由「天創娛樂」的醫療短劇揭開序幕，充滿創意的開場表演為活動增添了歡樂的氛圍。

副市長葉澤山表示，臺南推動健康城市政策已超過20年，積極推動各項健康促進計畫、因應新興疾病與傳染病快速進行防疫整備、面對食安問題層層把關等，就是為了確保每一位市民都能享有健康的生活、以及公平的健康資源。期望透過這次的展覽，與市民朋友一同回顧臺南公共衛生醫療的過去、也放眼未來的挑戰，譜寫臺南健康福祉的新篇章。

衛生局局長李翠鳳表示，「健康福祉展」以「Long Life TAINAN, Forever Young」為主題，展區分為一樓及二樓，以年代串聯整體展覽，展出臺南400年來的公共衛生醫療、照護、社會福利及民俗信仰的歷史發展與演變，同時利用沉浸式場景佈置、互動式科技體驗，來呈現未來的臺南，在融合趨勢科技後，所創造出的智慧生活、智能照護嶄新面貌。希望藉由這樣的安排，讓民眾更有帶入感，並且在參觀展覽的同時，獲取新的健康知識，激發對健康生活的熱情。

本次展覽除了有豐富的內容之外，在視覺設計上也別有巧思，以模型組件作為設計核心，體現出「公共衛生」是經由多方的合力，才足以建立完善的醫療體系、營造健康的生活環境，展場中特別利用模型組合所具備遊戲、趣味性的特質，設計可讓民眾「入境｜入鏡」的巨型模型框拍照區，讓民眾透過拍照就能成為模型組合中的一部分。

此外，衛生局表示，展期的每個周末都有安排親子手作及健身樂活的課程可以體驗，另於展場內還有設計3款紀念章，民眾在觀展前可至服務台領取「集章摸彩券」，集滿後即可參加摸彩活動，有機會抽到電動摺疊自行車、智慧手錶、血壓計等多項好禮。展覽期間為6月30至8月4日上午10時至下午6時(除7月1日外，每週一為休館日)，於臺南市耘非凡美術館(臺南市東區林森路1段370號)盛大展出，歡迎大家暑假一同來逛展！

(臺南市政府衛生局 廣告)