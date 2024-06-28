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全球打擊非法 7/15以前遠洋出口業須完成申報

中央社／ 台北28日電

順應國際間積極推動打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）管理措施，漁業署呼籲遠洋漁業相關出口業者，應配合規定，於7月15日以前申報特定採購、銷售及庫存資料，以免違法受罰。

農業部漁業署發布新聞指出，順應國際打擊IUU，國內遠洋漁業相關出口業者應配合「遠洋漁業漁獲物或漁產品出口業者核准及管理辦法」的規定，在每一季終了的15天內，申報特定遠洋漁業漁獲物或漁產品的採購、銷售及庫存資料。

漁業署說明，申報平台為農業部簽審通關共同作業平台，113年第2季（4月1日至6月30日）的申報截止日為7月15日，呼籲業者完成通報，避免因為未申報而違反「遠洋漁業條例」，遭處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰

漁業署提醒業者，申報原則為當季有出口，無論有無進貨，一定要在網路平台申報，如果漁獲物僅於國內銷售，則不強制申報；但是業者當季無出口，仍須到網路平台點選「本季無銷售實績」後送出，才算完成當季進銷存申報作業。

漁業署說，現行列管須申報的漁獲物或漁產品種類計有35項，規範從事鮪魚、旗魚、鯊魚、秋刀魚及魷魚（阿根廷魷魚、美洲大赤魷、北太平洋赤魷）原料及初級加工品等5類，未來將逐步配合國際管理規範，調整列管品項。

已設置提醒機制，漁業署說，自110年起委外進行每季申報通知服務，除在簽審平台系統自動發送提醒通知，客服人員也會以電話提醒，以確保漁獲物或漁產品來源的可追溯性。

漁業署 農業部 遠洋漁業

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