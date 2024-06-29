《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》明日中午正式開展！宣傳影片用科技帶您穿梭古今

文／ 臺南市政府衛生局 提供

暑假第一檔老少咸宜的展覽來了！《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》明日(6/30)中午12點在臺南市東區耘非凡美術館正式開展，此次展覽將帶領民眾認識臺南公共衛生醫療的過去、現在、未來，除了有沉浸式場景佈置及古文物展出，同時結合AR、VR互動裝置及智能家居設備，展現未來的創意健康趨勢，並增添健康衛教的趣味性，搭配展場限定集章摸彩、著色繪圖抽好禮等系列活動，讓大小朋友都能夠在展覽中找到樂趣。

臺南作為臺灣現代醫療發源地，從傳統漢醫到全臺第一間西醫院，走過400年的史程，建構出完善的醫療照護體系。此次展覽宣傳影片邀請臺南市長黃偉哲演出，運用VR科技裝置展現過去、現在與未來的時間軸，並搭配科技主題的視覺效果，讓民眾能在開展前就瞭解展覽的時間軸設計。

此次場館分為一樓及二樓，一樓展區以「過去」為主軸，從公共衛生發展的角度來展現荷蘭時期至戰後時期的臺南，二樓展區以「現在」銜接「未來」，從現今臺南的公共衛生現狀談起，整體展區將打造為一個完整的數位居家照護空間。

本次展覽期間為6月30日至8月4日(除7月1日外，每週一為休館日)，觀展時間除6月30日是下午12時開放，其餘展期均為上午10時至下午6時，民眾在觀展前可至展場服務台領取「集章摸彩券」，集滿展場限定三款紀念章即可參加摸彩活動，最大獎有機會抽中電動摺疊自行車。

更多展覽相關資訊，請上臺南市政府衛生局官網的臺南400活動專區公告(https://health.tainan.gov.tw/list.asp?orcaid=077B8619-D162-45DB-B077-769DF208F59F)

(臺南市政府衛生局廣告)

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